Sąd apelacyjny zmienił wyrok wydany wobec kierowcy zamieszanego w wypadek, który miał miejsce 14 października 2022 roku we wsi Bilska Wola w powiecie waraski. Orzeczenie wydano na wniosek prokuratorów ds. nieletnich z prokuratury obwodowej w Równie.

Późnym wieczorem 19-letni mieszkaniec miejscowości, nieposiadający prawa jazdy i będący pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę niesprawnego technicznie motocykla marki Honda bez tablic rejestracyjnych i polisy ubezpieczeniowej. Na ulicy Rafaliwskiej wjechał na pas ruchu w kierunku przeciwnym, gdzie zderzył się z motocyklem marki Loncin, który stał na skraju pasa ruchu w kierunku przeciwnym.

W wyniku wypadku drogowego 20-letni kierowca motocykla marki Loncin zginął na miejscu zdarzenia, a nieletni pasażer motocykla marki Honda odniósł ciężkie obrażenia ciała.

W sierpniu 2024 roku sąd uznał sprawcę wypadku za winnego naruszenia przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez osobę prowadzącą pojazd w stanie nietrzeźwości, co spowodowało śmierć ofiary, i skazał go na 5 lat nadzoru kuratorskiego wraz z pozbawieniem prawa do kierowania pojazdem na okres 5 lat.

Prokuratura, uznając tę karę za nieadekwatną do wagi przestępstwa oraz do osoby oskarżonego, złożyła apelację od wyroku.

Sąd Apelacyjny w Równie, po wysłuchaniu argumentów prokuratora, uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji i wydał nowe, w którym skazał obecnie 23-letniego kierowcę na 3 lata pozbawieniapozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do kierowania pojazdem na okres 5 lat. Przyznał się do winy i wyraził szczerą skruchę.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Równie

W obwodzie lwowskim doszło do zderzenia mercedesa z audi: w wypadku zginęło 4-letnie dziecko.

W obwodzie kijowskim pijany kierowca śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku.

Ukraińska prezenterka telewizyjna Natalii Salonik uległa wypadkowi drogowemu i wymaga operacji z powodu złamania kręgosłupa.

Czytaj nas na