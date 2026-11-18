Szef obwodowej administracji wojskowej w Mikołajowie, Witalij Kim, odniósł się do krytyki, która pojawiła się po jego ostatnim wywiadzie. Zaznaczył, że jego słowa wywołały oburzenie i dyskusje, jednak podkreślił, że nie zamierza przemilczać problemów, z jakimi Ukraina może się zmierzyć po zakończeniu wojny.

Według Kima Ministerstwo ds. Weteranów prowadzi badania i regularnie komunikuje się z żołnierzami. W szczególności około 80% ankietowanych weteranów obawia się możliwego uzależnienia, a prawie połowa boi się, że mogą zostać wciągnięci w nielegalną działalność.

„Zastanówcie się nad tymi liczbami. To nie są moje wymysły ani prognozy. To właśnie tego obawiają się i o czym mówią sami weterani” – podkreślił.

Kim zauważył, że uważa za ważne otwarte mówienie o takich zagrożeniach, nawet jeśli tematy te wywołują niewygodne dyskusje. Jego zdaniem państwo powinno nie tylko mówić o gotowości do zakończenia wojny, ale także realnie przygotowywać się na ewentualne wyzwania.

„Chcę jednak, abyśmy byli naprawdę gotowi. My to zarówno państwo, jak i weterani, ministerstwo oraz społeczeństwo” – oświadczył urzędnik.

Dodał również, że Ministerstwo ds. Weteranów pracuje nad wsparciem dla obrońców, ich rehabilitacją, zatrudnieniem oraz pomocą dla rodzin, jednak rozwiązanie wszystkich problemów wymaga wspólnej pracy państwa, weteranów i społeczeństwa.

„Dlatego jestem otwarty na rozmowę. Na propozycje. A także na krytykę. Tylko rozmawiajmy merytorycznie i wspólnie szukajmy rozwiązań” – podsumował Kim.

Podkreślił, że dąży do tego, by Ukraina była gotowa na wyzwania po zakończeniu działań wojennych.

„Mam jeden cel – aby na pytanie »czy jesteśmy gotowi na zakończenie wojny« móc odpowiedzieć: »Jesteśmy gotowi!«”

Kim poinformował o tym na Facebooku.

Zdjęcie: Witalij Kim pojawił się publicznie z siniakiem i opuchlizną przy oku.

Kim wymienił pięć priorytetów polityki wobec weteranów.

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