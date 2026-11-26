Doktor nauk historycznych, kandydat nauk politycznych, profesor Witalij Kotsur został ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu im. Grigorija Skovorody w Perejasławiu w obwodzie kijowskim, którym kieruje od 2021 roku – podano na stronie internetowej tej uczelni.

W wyborach, które odbyły się 26 listopada 2026 r., wzięło udział 380 z 418 uprawnionych do głosowania, co stanowi 90,9% frekwencji, a na kandydaturę obecnego rektora oddało głosy 363 osoby, czyli 86,8% ogółu uprawnionych do głosowania.

Na karcie do głosowania figurował tylko jeden kandydat – obecny rektor, co jest zgodne z przepisami ustawy Ukrainy „O szkolnictwie wyższym”, które zezwalają na przeprowadzenie wyborów rektora przy udziale jednego kandydata. Jedna karta do głosowania została uznana za nieważną, a kolejne 38 pozostało niewykorzystanych.

Źródło: strona internetowa Uniwersytetu im. Grigorija Skovorody w Perejasławiu.

Ukraińcy przebywający za granicą lub powracający na Ukrainę, którzy uzyskali już pełne wykształcenie średnie lub kończą je w roku akademickim 2026/2027, mogą przygotować się do egzaminu NMT na kursie zerowym w ramach programu „Zimowe przyjęcia”. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, do programu dołączyło już 94 uczelni wyższych.

Dwa uniwersytety z obwodu kijowskiego dołączyły do programu „Zimowa rekrutacja”, który umożliwia przyszłym kandydatom odbycie kursu zerowego i przygotowanie się do egzaminu NMT.

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