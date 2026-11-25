We wtorek, 24 listopada, premier Węgier Péter Magyar przybył do Zakarpacia. Jest to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu w tym regionie od 2015 roku, jeszcze z czasów Viktora Orbána, którego polityka wobec Ukrainy przez wiele lat była prawdopodobnie najbardziej wroga spośród wszystkich krajów UE. Máder przyjechał właśnie na Zakarpacie – do regionu, w którym gęsto zamieszkuje mniejszość węgierska i w którym, właściwie, tkwią korzenie wieloletniego konfliktu.

Spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim przebiegło w ciepłej, konstruktywnej, niemal przyjacielskiej atmosferze. Przywódcy odwiedzili liceum im. Lajos Kossuth w Beregowie, gdzie zorganizowali nawet towarzyski mecz siatkówki, który stał się prawdziwą „perłą” wieczoru. Politycy często się uśmiechali, regularnie podawali sobie ręce, a podczas wspólnej konferencji prasowej publicznie wymieniali uprzejmości. Zelenski nazwał wizytę „bardzo merytoryczną i konstruktywną”, a Madyar – „historyczną” oraz taką, która otwiera „możliwość ponownego nawiązania stosunków między krajami”. Wydaje się, że po latach napięć i wzajemnych oskarżeń między Kijowem a Budapesztem w końcu nadchodzi moment, jeśli nie pełnego pojednania, to przynajmniej poważnego ocieplenia stosunków.

Ale czy naprawdę wszystko wygląda tak różowo? Czy rzeczywiście „lód między państwami pękł” i czy ta wizyta oznacza koniec epoki „węgierskich blokad” na drodze Kijowa do UE? Czy za tą pozorną serdecznością kryje się ta sama pragmatyczna kalkulacja i te same problemy, które po prostu zmieniły formę, ale nie istotę? Obserwator polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami zgłębiał tę kwestię.

Polityczna gra w siatkówkę: co tak naprawdę kryje się za wizytą

Najbardziej zapadającym w pamięć wydarzeniem wizyty był chyba mecz siatkówki. Zełenski i Madjar biegali po szkolnej sali gimnastycznej razem z nastolatkami, odbierali piłkę, śmiali się, „przybijali piątki” i klaskali sobie nawzajem. Z jednej strony wyglądało to szczerze i po ludzku. Z drugiej jednak strony zbytnio przypominało to wyreżyserowaną akcję polityczną, której celem było pokazanie, że przywódcy są energiczni, wysportowani, „zwykłymi facetami”, którzy nie stronią od bycia „bliskimi ludowi”. Nieuchronnie nasuwa się analogia do Władimira Putina na początku jego kadencji, który równie aktywnie grał w hokeja – w przeciwieństwie do starego, chorego, często nietrzeźwego Borysa Jelcyna.

Jeśli jednak odrzucimy analogie, staje się jasne: ten mecz niósł ze sobą od razu kilka bezpośrednich przesłań. Pierwsze – pokazanie, że przywódcy są młodymi, silnymi, wysportowanymi mężczyznami. Drugi — zademonstrować, że Ukraina i Węgry mogą rywalizować i zmagać się ze sobą, ale ostatecznie podają sobie ręce, tak jak robią to sportowcy po meczu i tak jak zrobili to po spotkaniu Madyar i Zełenski. Trzecie — dać do zrozumienia, że przywódcy są zdolni do nawiązania ludzkiego kontaktu i nieformalnego porozumienia. I choć z boku wyglądało to nieco dziwnie – dwóch dorosłych mężczyzn w garniturach biegających za piłką jak chłopcy, podczas gdy w kraju trwa wyczerpująca, krwawa wojna – w rzeczywistości polityka często właśnie polega na takich gestach. A jeśli pomogło to choćby odrobinę rozładować atmosferę i zmienić ton relacji, to było tego warte.



Symbolika wizyty nie ograniczała się wyłącznie do siatkówki. Tak, Madziar, między innymi, wezwał do przywrócenia na zamku „Palanok” w Mukaczach figury turula – mitycznego ptaka będącego symbolem narodu węgierskiego. W 2022 roku lokalne władze zdemontowały turula i umieściły w jego miejsce ukraiński trójząb, co wywołało wówczas gniew nawet w administracji Viktora Orbána.

Dla ukraińskiego czytelnika żądanie to może wydawać się absurdalne: czyżby przytomna, dorosła osoba, przywódca kraju, poważnie przejmowała się jakimś mitycznym ptakiem na zamku? Jednak dla Budapesztu jest to kwestia tożsamości i pamięci historycznej. Sam fakt, że Madziar naruszył tę zasadę już podczas swojej pierwszej wizyty, świadczy o głębokości konfliktu wokół takich czysto symbolicznych spraw. Nie mają one żadnej wartości materialnej, ale wiele znaczą dla drugiej strony – i mogą stać się tym właśnie „gestem dobrej woli”, który przełamie impas również w bardziej złożonych kwestiach.



Korzenie konfliktu: co jest nie tak w stosunkach z Węgrami

Ogólnie rzecz biorąc, napięcia między Kijowem a Budapesztem trwają co najmniej od 2014 roku. Wtedy nowe władze obrały kurs na wzmocnienie statusu języka ukraińskiego, co wywołało ostrą reakcję Węgier. Kwestia praw Węgrów z Zakarpacia znalazła się pod osobistym patronatem Viktora Orbána.

Kulminacją tych wydarzeń był wrzesień 2017 roku, kiedy to Rada Najwyższa przyjęła nową ustawę „O edukacji”, która znacznie rozszerzyła zakres stosowania języka ukraińskiego w procesie edukacyjnym. Dla Węgier był to sygnał, że prawa ich mniejszości – a według danych ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 2018 roku jest to ponad 100 tysięcy obywateli węgierskich w Zakarpaciu – znalazły się w niebezpieczeństwie. W tym samym czasie Budapeszt zablokował posiedzenie komisji Ukraina–NATO i obiecał blokować wszelką dalszą integrację Kijowa ze strukturami euroatlantyckimi (co też robił w dalszym ciągu).

Od tamtej pory konflikt raz się zaostrzał, raz nieco cichł, ale nigdy nie zniknął całkowicie. Viktor „Pan Weto” Orbán uczynił kwestię Węgrów z Zakarpacia swoją polityczną wizytówką i wykorzystywał ją do mobilizacji elektoratu. Węgry stały się głównym ukraińskim sceptykiem w Europie, regularnie zawetowując lub opóźniając decyzje dotyczące Ukrainy: od sankcji wobec Rosji po pomoc finansową i negocjacje w sprawie przystąpienia do UE.

Zwycięstwo Madzara w wiosennych wyborach wywołało w Kijowie ostrożny optymizm. W czerwcu strony ogłosiły nawet „historyczne porozumienie” w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych i kulturowych mniejszości węgierskiej, ale do końca kwestia ta nie została ostatecznie rozwiązana. Ponadto węgierski przywódca utrzymał twarde i pryncypialne stanowisko Orbána w sprawie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, co również budzi niezadowolenie w Kijowie. Jednocześnie Węgry nigdy nie zaprzestały udzielania pomocy humanitarnej.



Czy „lód pękł”: co się zmieniło, a co nie

Krótko mówiąc: lód rzeczywiście pękł, ale nie stopniał całkowicie. Sytuacja znacznie się poprawiła w porównaniu z czasami Orbána, ale ogólne sprzeczności pozostają nierozwiązane.

Sam fakt wizyty i ciepła atmosfera spotkania świadczą o tym, że strony są gotowe do dialogu na najwyższym szczeblu. To już sporo po latach, kiedy wszelka komunikacja sprowadzała się do wzajemnych dyplomatycznych potyczek. Strony uzgodniły również konkretne kwestie: rozszerzenie współpracy w sektorze energetycznym, dostawy nośników energii, wykorzystanie ukraińskich magazynów gazu przez węgierskie przedsiębiorstwa, przebudowę przejść granicznych, uruchomienie nowych bezpośrednich połączeń kolejowych itp. Są to pragmatyczne działania, które przynoszą korzyści gospodarkom obu krajów. Strony wyraźnie dążą do zbudowania długoterminowego i konstruktywnego modelu stosunków.

Jest jednak też druga strona medalu. Po pierwsze, kwestia praw mniejszości węgierskiej, choć nastąpił pewien postęp, nadal nie została ostatecznie uregulowana. Podczas wizyty Magyar dał jasno do zrozumienia, że oczekuje od Ukrainy pełnej realizacji uzgodnień w krótkim terminie. Oznacza to, że kwestia praw językowych i edukacyjnych pozostanie w porządku obrad również w przyszłości – z potencjałem do nowych zaostrzeń, jeśli Kijów nie będzie w stanie lub nie zechce wywiązać się z obietnic.

Po drugie, Madyar, pomimo całej swojej konstruktywności, nie stał się jakimś „proukraińskim” przywódcą, na co niektórzy – z jakiegoś powodu – liczyli. Zachowuje sceptycyzm co do szybkiej integracji Ukrainy z UE, odmawia udziału w kredycie w wysokości 45 mld euro i daje do zrozumienia, że Węgry nadal nie będą udzielać żadnej pomocy wojskowej. Innymi słowy, za rządów Magyara sąsiedni kraj przestał być źródłem systemowych problemów i ciągłych wet, ale nie stał się też przyjacielem Ukrainy w tym sensie, w jakim rozumieją to władze ukraińskie i znaczna część społeczeństwa. Budapeszt to twardy, pragmatyczny partner, który jest w pełni gotowy do współpracy w tej dziedzinie, ale nie jest gotowy poświęcić swoich interesów i zasad na rzecz życzeń Kijowa.

Zresztą oczekiwanie czegoś więcej w sytuacji, która utrzymywała się przez prawie półtorej dekady, byłoby naiwnością. Nawet takie ocieplenie stosunków po erze Orbána jest już wielkim sukcesem dyplomatycznym i dobrem dla obu państw.



Opinie ekspertów

Politolog Maksym Honczarenko jest przekonany: wizyta Madzara stanowi istotny przełom dyplomatyczny. Może to oznaczać zresetowanie stosunków po długotrwałej konfrontacji z czasów Orbána. Widzieliśmy konstruktywne działania: wspólne wydarzenia, symboliczne gesty oraz poruszenie bolesnej dla obu krajów kwestii – praw mniejszości węgierskiej.

„Najważniejszym rezultatem jest postęp w kwestiach związanych z prawami językowymi, edukacyjnymi i kulturowymi społeczności węgierskiej. Takie zmiany potwierdził sam Madjar. Problem mniejszości węgierskiej przez wiele lat był czynnikiem hamującym w stosunkach dwustronnych. Była ona aktywnie podsycana zarówno przez wewnętrzne siły polityczne Węgier, jak i wspierana przez rosyjską propagandę. Jej stopniowe rozwiązywanie usuwa jedną z największych przeszkód w długoterminowej współpracy. Otwarte pozostają jeszcze kwestie dotyczące konkretnej treści porozumień i ich realizacji, ale sam fakt prowadzenia bezpośredniego, konstruktywnego dialogu kontrastuje z polityką Orbána.

Zmiana w polityce węgierskiej otwiera nowe możliwości. W przeciwieństwie do swojego poprzednika nowy premier wykazuje gotowość do pragmatycznego podejścia i bezpośredniego dialogu. Oczywiście nie oznacza to gwałtownego zwrotu… ani przejścia Budapesztu do grona bezwarunkowych zwolenników Kijowa. Jednak w przeciwieństwie do Orbána kwestia ukraińska przestała mieć wyłącznie negatywne konotacje. Tak, Węgry nadal kierują się własnymi interesami, a ich stanowisko w sprawie integracji Ukrainy z UE budzi kontrowersje. Jednak wraz z nowym premierem ukraińska dyplomacja zyskuje pole manewru” — uważa politolog.

Zdaniem eksperta kluczowym wyznacznikiem będzie stanowisko Mádára w sprawie przyszłości Ukrainy w UE. Istotna jest tu zarówno gotowość do dialogu, jak i rezygnacja z blokowania decyzji UE wspierających Ukrainę, a także współpraca w sferze gospodarczej i energetycznej itp.

„Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o pełnym przezwyciężeniu konfrontacji ukraińsko-węgierskiej. Jednak wizyta Madyara jest jednym z najbardziej pozytywnych sygnałów ostatnich lat. Kijów i Budapeszt przechodzą od polityki wzajemnych oskarżeń do pragmatycznego poszukiwania kompromisów. I jest całkiem prawdopodobne, że nie ograniczy się to jedynie do symbolicznych gestów politycznych i optymistycznych oświadczeń” – podsumował Maksym Honczarenko.

Politolog, dyrektor Instytutu Polityki Światowej Jewgienij Magda, patrzy na tę sytuację bardziej sceptycznie. Twierdzi on, że w kontekście przyjętych przez węgierski parlament zmian w ustawodawstwie, które ograniczają sprawowanie urzędu przez premiera do dwóch kadencji — czyli ośmioma latami — nie jest pewne, czy decyzja o przystąpieniu Ukrainy do UE zostanie podjęta właśnie za kadencji premiera Pétera Magyara. Ma on jednak co zapisać na swoje konto.

„Przez kilka miesięcy Madjar promował pomysł spotkania w Berehowie. I oto spotkanie to się odbyło. Przywiózł pomoc humanitarną, podkreślił, że Węgry nie zapominają o społeczności węgierskiej na Ukrainie. Oznacza to, że Maďar przejął część agendy Orbána… Zamiast 11 punktów postulatów, które były za czasów Orbána, otrzymaliśmy 10. Zniknął punkt dotyczący obowiązkowej reprezentacji politycznej mniejszości węgierskiej w parlamencie, ponieważ wymagałoby to zmian w Konstytucji. A my, w warunkach stanu wojennego, nie tylko nie jesteśmy na to gotowi – nie możemy tego zrealizować zgodnie z prawem.

Nie widzę podstaw, by mówić o jakimkolwiek znaczącym przełomie. Ukraina pozwoliła Madyarowi zaprezentować węgierskim wyborcom swoje najlepsze cechy polityczne. Ale co z tego uzyskała Ukraina? To, że w zeszłym tygodniu Węgry wycofały swoje zastrzeżenia i sprzeciwy dotyczące otwarcia czwartego i piątego klastra negocjacyjnego między Ukrainą a UE? Jednak otwarcie klastrów nie oznacza jeszcze, że negocjacje będą skuteczne i szybkie. Chodzi przecież o zielony kurs i sektor rolny. To bardzo trudne obszary negocjacji. Dlatego, moim zdaniem, zagraliśmy z Węgrami w poddawki. A teraz do wszystkich innych problemów dojdzie jeszcze kwestia tego, jak prowadzić dialog w sprawie mniejszości narodowych z Rumunią, Bułgarią, a być może w przyszłości – także z Polską. A przy okazji pojawia się pytanie: jak określić prawa mniejszości rosyjskiej? Przecież według spisu powszechnego z 2001 roku… mamy u nas z pewnością kilka milionów etnicznych Rosjan. Gdzie ich umieścić, szczerze mówiąc, nie wiem. W przeciwieństwie do naszych władz, które twierdzą, że problem ten nie istnieje, uważam, że istnieje. A to rodzi dodatkowe pytania dotyczące wizyty Mádára na Ukrainie” – uważa Jewhen Magda.



Podsumowując, wizyta Petera Mádára w Zakarpaciu to bezsprzecznie pozytywny moment i ważny przełom w stosunkach między Ukrainą a Węgrami. Po ponad 13 latach wzajemnych urazów, blokad, wetów i nieporozumień strony w końcu normalnie zasiadły do stołu negocjacyjnego – i uczyniły to nie w ponurej atmosferze ultimatum, ale w dość przyjaznej i konstruktywnej atmosferze meczu siatkówki.

Kijów i Budapeszt są gotowe do poszukiwania nowych form współpracy. Nie należy jednak żywić złudzeń, że konflikt został całkowicie wyczerpany: do tego jeszcze daleko. Nawet dobre relacje osobiste między przywódcami nie eliminują problemów strukturalnych, które przez dziesięciolecia narastały w stosunkach dwustronnych.

Jednak dzisiaj po raz pierwszy od bardzo dawna mamy powód do ostrożnego optymizmu. Jeśli takie wizyty staną się regularne, jeśli za słowami o „nowym rozdziale w stosunkach” pojawią się konkretne działania – zarówno ze strony Kijowa, jak i ze strony Budapesztu — to istnieje szansa, że prędzej czy później Ukraina i Węgry będą mogły zostawić za sobą długi, bolesny i niekorzystny okres wzajemnego wyobcowania. Najważniejsze, aby nie zatrzymywać się po pierwszych krokach i pamiętać, że wspólna gra liderów w siatkówkę — to znacznie lepsze rozwiązanie niż zbrojne zatrzymanie ukraińskich inkasatorów, obelgi dotyczące „wypukłego brzucha” węgierskiego przywódcy i tym podobne.

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