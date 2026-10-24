W ciągu ostatnich 24 godzin wróg przeprowadził 934 ataki na obwód zaporoski: siedem osób zostało rannych

W ciągu ostatnich 24 godzin okupanci przeprowadzili 934 ataki na 61 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Siedem osób odniosło rany w wyniku wrogich ataków na Zaporoże i rejon zaporoski.

Wróg przeprowadził również cztery ataki rakietowe na Zaporoże.

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły 21 nalotów na Zaporoże, Kuszuhum, Żowtienko, Żowtą Kruchę, Tavrijsk, Jasną Polanę, Noworoziwkę, Odarivce, Veselyi Hai, Krynivce, Novotroitske, Zalivne, Raiske, Vilnianska, Vasynivka, Soniachne oraz Chervonyi Yar.

730 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów (głównie FPV) zaatakowało Zaporoże, Wilniansk, Kuszuhum, Małokaterynowkę, Rične, Ternuwate, Balabine, Lisogirku, Bilenkie, Dolną Chortycę, Czerwono-Dnieprówkę, Grigorówkę, Wesołankę, Zaporożec, Nowojakowlewkę, Zapasne, Magdalinówkę, Biliajówkę, Rizdwiankę, Stepnogorsk, Pławne, Primorskie, Pawłówkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawłówkę, Preobrażenkę, Nowodanilówkę, Małą Tokmachkę, Czerwoną Krynicę, Omelnik, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliaipilskie, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Równe, Vozdzyżówkę, Prydorożne oraz Nowe Zaporoże.

179 ostrzałów artyleryjskich spadło na Rične, Ternuvate, Czerwonodniprowce, Nowojakowliwkę, Zapasne, Magdalinówkę, Rizdwiankę, Stepnogorsk, Plavnie, Primorskie, Pawliwkę, Łukjanowskie, Orihowie, Szczerbakach, Nowoandriiwce, Nowopawliwce, Preobrażence, Nowodanilowce, Małej Tokaczce, Czerwonej Krynicy, Omelniku, Bilohrii, Czarownym, Nowoseliwce, Guliajpilskim, Girkim, Staroukraince, Werchniej Tersie, Kopaniach, Dolincach, Rivnym, Vozdvizhivce, Prydorożnym oraz Nowym Zaporożu.

Źródło: Telegram współprzewodniczącego Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwana Fedorowa.

Przypominamy, że rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu Małych Szczerbaków i Szczerbaków w obwodzie zaporoskim.

Dobropillia w obwodzie zaporoskim pozostaje pod kontrolą Ukrainy. Informacje o rzekomym zajęciu miasta przez wojska rosyjskie są niezgodne z rzeczywistością – oświadczył szef Biura Prezydenta Kirill Budanow.

Rosyjski dron FPV zaatakował samochód cywilny w pobliżu Komyszuwaki w rejonie zaporoskim. W wyniku uderzenia zginęli 73-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta.