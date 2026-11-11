Wilki i niedźwiedzie coraz częściej zbliżają się do ludzi: władze lokalne ostrzegają przed niebezpieczeństwem

W Ukrainie odnotowuje się wzrost liczby drapieżników, które coraz częściej zbliżają się do miejscowości. Wilki są widywane na wiejskich ulicach, a niedźwiedzie wkraczają na prywatne podwórka. Mieszkańców wzywa się do zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W szczególności w miejscowości należącej do gminy Gnivan w obwodzie winnickim zauważono cztery wilki.

Jednocześnie w Zakarpaciu niedźwiedzie wkraczają na tereny prywatnych gospodarstw i błąkają się po ulicach miejscowości.

O pojawieniu się stada wilków 9 listopada poinformowała rejonowa organizacja Ukraińskiego Towarzystwa Myśliwych i Wędkarzy w Tywrówie. Wzrost liczebności drapieżników w tym regionie wiąże się z długotrwałym zakazem polowań obowiązującym w czasie stanu wojennego.

Według informacji organizacji dzikie zwierzęta migrują bliżej miejscowości w poszukiwaniu pożywienia. Wilki zauważano nie tylko w obwodzie winnickim, ale także w obwodzie odeskim i na Zakarpaciu.

W obwodzie odeskim międzyregionalny zarząd leśnictwa i łowiectwa informuje, że według wyników zimowych spisów z 2026 r. liczba wilków w regionie wzrosła o 472% w porównaniu z rokiem 2023. Na Wołyniu latem wilki atakowały zwierzęta hodowlane.

W regionie karpackim również nasiliły się przypadki pojawiania się niedźwiedzi w pobliżu ludzkich siedzib.

Na przykład we wsi Tarasówka w powiecie Tyaczowskim niedźwiedzia brunatnego zauważono bezpośrednio na podwórzu domu mieszkalnego. Z kolei we wsi Niżnia Apsza zwierzę błąkało się po ulicach i zostało uchwycone przez kamery monitoringu.

W związku z tymi zdarzeniami wzywa się mieszkańców do zadbania o bezpieczeństwo zwierząt domowych oraz do przestrzegania zasad postępowania w przypadku spotkania z drapieżnikami.

Aby zmniejszyć ryzyko ataku drapieżników, warto przestrzegać kilku zaleceń:

Należy solidnie zamykać zwierzęta hodowlane i drób. Wieczorem i w nocy zwierzęta domowe należy trzymać w solidnych budynkach gospodarczych z niezawodnymi drzwiami i zamkami.

Nie pozostawiajcie psów na podwórku w nocy. Zwierzę na łańcuchu nie ma możliwości ucieczki ani obrony, dlatego może stać się łatwym łupem dla wilków.

Zadbajcie o oświetlenie podwórza. Latarnie z czujnikami ruchu wokół domu i zagród mogą pomóc odstraszyć drapieżniki.

Zaleca się, aby po zachodzie słońca ograniczyć poruszanie się po okolicach wsi i w pobliżu pasów leśnych. Nie należy chodzić po takich miejscach samotnie. Dzieciom udającym się do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne zaleca się, aby towarzyszyli im dorośli.

Jeśli spotkacie wilka, ważne jest, aby nie prowokować zwierzęcia i nie próbować uciekać. W szczególności zaleca się:

Nie odwracać się plecami do drapieżnika i nie uciekać , ponieważ gwałtowne ruchy mogą sprowokować pościg.

Powoli się wycofywać, nie zbliżając się do zwierzęcia.

Starać się optycznie wydawać się większym: podnieść ręce lub kurtkę nad głowę.

Głośno krzyczeć, używać gwizdka lub hałasować za pomocą przedmiotów, które masz pod ręką.

O wszystkich przypadkach pojawienia się drapieżników na terenie miejscowości należy niezwłocznie powiadomić radę miejską lub wiejską albo przedstawicieli państwowej straży leśnej.

Wcześniej w Kijowie, w dzielnicy Obolon, z mieszkania w budynku mieszkalnym wyłowiono prawdziwego wilka, który zaatakował swoją właścicielkę i spowodował u niej poważne obrażenia ręki i uda.

Działania wojenne na Ukrainie mają poważne konsekwencje nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt domowych. Najnowsze badania naukowe wskazują, że wojna w krótkim czasie znacząco wpłynęła na wygląd i zachowanie psów, które wcześniej były ulubieńcami domowymi.

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