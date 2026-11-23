Redakcja serwisu internetowego UA.NEWS po raz drugi zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z prośbą o rozpatrzenie kwestii przeprowadzenia nadzwyczajnych kontroli kliniki medycyny estetycznej Tryfonova M.D. oraz powiązanych z nią podmiotów posiadających licencje. Podstawą były materiały postępowania karnego dotyczące nielegalnej produkcji, przechowywania i sprzedaży preparatu odchudzającego Biopatid, zawierającego substancję czynną tyrzepatyd.

W zgłoszeniu dziennikarskim mowa jest o działalności dwóch podmiotów gospodarczych: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Marii Tryfonowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „TRIFONOVA MD” (kod EDRPOU 43768871). Oba podmioty posiadają licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie praktyki medycznej, wydane przez Ministerstwo Zdrowia odpowiednio w 2019 i 2020 roku.

Redakcja zwraca się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ustalenie, czy wspomniani licencjobiorcy przestrzegali wymogów prawnych podczas wykonywania praktyki medycznej, czy wykorzystywali pomieszczenia kliniki do przechowywania i stosowania preparatu Biopatid, a także czy pacjenci otrzymywali zalecenia dotyczące stosowania tego preparatu.

Należy zauważyć, że w odpowiedzi na poprzednie zapytanie dziennikarza UA.News Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że samodzielna inicjatywa dziennikarza nie stanowi podstawy prawnej do przeprowadzenia niezaplanowanej kontroli kliniki. W związku z tym redakcja wysłała do resortu ponowne zapytanie, powołując się tym razem na dokumenty sprawy karnej, postanowienie sądu oraz decyzję Państwowej Służby Lekowej dotyczącą zakazu obrotu lekiem. W opinii redakcji materiały te zawierają konkretne informacje, które Ministerstwo Zdrowia powinno ocenić w ramach swoich uprawnień jako organ wydający zezwolenia.

W pismie osobno podkreślono potencjalne zagrożenia dla pacjentów. Chodzi mianowicie o stosowanie leków, których pochodzenie, jakość i bezpieczeństwo nie zostały potwierdzone w ustalonym porządku, a także o możliwe naruszenia zasad przepisywania leków i informowania pacjentów o ich stosowaniu.

Redakcja zwraca uwagę, że obecność dwóch licencjobiorców powiązanych z jedną kliniką wymaga wyjaśnienia, kto faktycznie prowadził praktykę medyczną pod adresem przy ulicy Naberezhno-Rybalskiej. W szczególności Ministerstwo Zdrowia proponuje ustalenie, czy Maria Trifonowa osobiście udzielała konsultacji medycznych lub prowadziła inną działalność zawodową związaną ze stosowaniem preparatu Biopatid. Konieczne jest również ustalenie, czy pomieszczenia kliniki były wykorzystywane do przepisywania, przechowywania, prezentacji, stosowania lub dystrybucji tych preparatów.

Osobno redakcja prosi o sprawdzenie, czy w działalność tę zaangażowani byli inni pracownicy służby zdrowia oraz czy ich praca była zgodna z wymogami prawa.

Co wiadomo o sprawie Biopatid

Zgodnie z treścią zgłoszenia od 5 stycznia 2026 r. organy śledcze – Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku – prowadzą postępowanie karne nr 42026040000000008. Okoliczności postępowania zostały również przedstawione w postanowieniu Centralnego Sądu Rejonowego w Dnieprze z dnia 14 września 2026 r. w sprawie nr 203/9409/26 oraz w materiałach zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Przypomnijmy, że 12 września prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku wspólnie z SBU przeprowadziła ponad 250 jednoczesnych przeszukań w kilku regionach Ukrainy. Chodziło o nielegalną produkcję i sprzedaż świadomie sfałszowanego preparatu odchudzającego „Biopatid” w ramach zorganizowanej grupy.

Wcześniej, w styczniu 2026 r., Państwowa Służba Lekowa wydała zarządzenie o stałym zakazie obrotu preparatem Biopatid 60 mg/2 ml, seria 9922, oznaczonym jako UNIKKA PHARMA LTDA. Preparat został uznany za sfałszowany i podlegał wycofaniu z obrotu poprzez zniszczenie lub zwrot dostawcy.

W odrębnym dokumencie Państwowa Służba Lekowa zaznaczyła, że preparat Biopatid nie był oficjalnie importowany na terytorium Ukrainy. Oznacza to, że podróbka została wyprodukowana na terytorium Ukrainy, gdzie z powodzeniem promowała ją klinika Marii Trifonowej TRYFONOVA MD, która przedstawia się jako dermatolog i endokrynolog. Na oficjalnej stronie internetowej Biopell Academy & Club Tryfonowa figuruje wśród lekarzy Biopell, którzy przeszli szkolenie i stali się członkami klubu. Tam też firma Biopell bezpośrednio oferowała lekarzom szkolenia z zakresu stosowania preparatów Biopatid i NAD+, dostęp do peptydów Biopell oraz certyfikację.

Później, z własnych źródeł, serwis UA.NEWS dowiedział się, że Tryfonowa została zatrzymana i przebywa w areszcie śledczym w Dniepropietrowsku.

Co ustaliło śledztwo

Przestępcza sieć zajmująca się produkcją i dystrybucją preparatu działała na szeroką skalę i w sposób ciągły. Środek odchudzający Biopatyd był sprzedawany w różnych regionach kraju. 12 września organy ścigania przeprowadziły 250 przeszukań w Kijowie i obwodzie kijowskim, Dnieprze, Zaporożu, Odessie, Połtawie, Winnicy, Żytomierzu, Mikołajowie, Równem, Charkowie, Chmielnickim i Czernihowie.

Według wersji śledztwa klinika Tryfonova M.D., znajdująca się w Kijowie przy ulicy Nabierżno-Rybałskiej 5, mogła służyć do przechowywania, prezentacji, stosowania i sprzedaży preparatów Biopatyd. Podczas przeszukań zabezpieczono sfałszowany lek oraz surowce do jego produkcji, wyposażenie podziemnego laboratorium, materiały opakowaniowe i gotowe materiały poligraficzne, dokumentację i notatki robocze, telefony komórkowe oraz sprzęt komputerowy. U sprawców znaleziono również gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości prawie 15 mln hrywien, drogie samochody, zegarki i inne mienie.

Według danych śledztwa w skład zorganizowanej grupy wchodziło ponad 70 osób. Wśród podejrzanych znaleźli się: organizator oszustwa i właściciel podziemnego laboratorium, właścicielka znanej kliniki w stolicy, która zajmowała się promocją preparatu, agent celny, pracownicy laboratorium, pakowacze, menedżerowie ds. sprzedaży i reklamy. Później w mediach podano konkretne nazwiska beneficjentów: za organizatora „biznesu” śledczy uznają Anatolija Czerkaskiego, a za główną dystrybutorkę preparatu – właścicielkę kijowskiej kliniki Tryfonova MD Clinic Marię Tryfonową, konkubinę skandalicznie znanego celnika Rusłana Czerkaskiego.

27 osobom postawiono zarzuty w związku z produkcją, transportem, wysyłką, przechowywaniem i sprzedażą świadomie sfałszowanych środków leczniczych. Sprawę zakwalifikowano na podstawie części 2 artykułu 321-1 Kodeksu karnego. Podejrzanym grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności wraz z pozbawieniem prawa do wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat oraz konfiskatą mienia.

„Sekrety” produkcji

Aby szybko się wzbogacić, przedsiębiorczy handlarze wybrali popularną i zawsze poszukiwaną niszę na rynku leków — środek do szybkiego odchudzania. Główny składnik aktywny, tyrzeapatyd nieznanego pochodzenia, był przemycany z Chin. Aby ukryć prawdziwe przeznaczenie surowca i ominąć przepisy kontroli celnej, „własny” agent celny zgłaszał towar jako suplement diety. Surowiec dostarczano do podziemnego laboratorium, gdzie mieszano go z innymi składnikami i wytwarzano preparat Biopatid. Podziemną produkcję zlokalizowano dosłownie w jakimś magazynie w miejscowości Hlewacha w obwodzie kijowskim. Wszystko odbywało się w warunkach antysanitarnych i bez kontroli jakości.

Gotowy preparat przekazywano wspólnikom, którzy sprzedawali go na terenie całej Ukrainy. Podróbka nie posiadała odpowiednich dokumentów zezwoleń, rejestracji państwowej ani właściwej certyfikacji.

Aby zwiększyć sprzedaż, przestępcy uruchomili kampanię marketingową: stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych; aktywnie reklamowali preparat i oferowali go gabinetom kosmetycznym, klinikom oraz pracownikom służby zdrowia w różnych regionach Ukrainy, a także angażowali blogerów, aktorów i inne znane osoby.

Śledczy obliczyli przychody tego nielegalnego „biznesu farmaceutycznego”: koszt surowców i materiałów pomocniczych wynosił około 17 dolarów, natomiast gotowy preparat sprzedawano po cenie sięgającej 1200 dolarów. Według wstępnych danych od początku 2026 roku z linii produkcyjnych nielegalnej fabryki zeszły produkty o łącznej wartości ponad 5 mln dolarów.

Kim jest Maria Trifonowa

Maria Trifonowa jest właścicielką znanej kijowskiej kliniki Tryfonova MD Clinic. Szerokiej opinii publicznej znana jest jako lekarka dermatolog, kosmetolog i przedsiębiorczyni, a także ambasadorka szeregu marek kosmetycznych. Obecnie przebywa w areszcie śledczym w Dniepropietrowsku, a kaucja została ustalona na 68 milionów hrywien. Według organów ścigania odgrywała ona szczególną rolę w procederze sprzedaży podrobionego leku: wiedziała, że preparat jest nielegalny, ale promowała go wśród kolegów i podczas specjalistycznych szkoleń, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szczególnie cyniczne wydaje się to, że uczestnicy tego procederu wiedzieli również o działaniach niepożądanych i problemach zdrowotnych, które pojawiały się u ich pacjentów po zastosowaniu preparatu. Mimo to nadal go polecali i sprzedawali osobom, które starały się poprawić swój wygląd i stan zdrowia.

Jak sprzedawano sfałszowany lek

Ukraińska blogerka Anastasia Tashchuk, znana w mediach społecznościowych jako anasteishaa, współpracowała z kliniką Tryfonova MD, pełniła rolę jej ambasadorki i reklamowała preparat Biopatid. Blogerka ma milionową publiczność w mediach społecznościowych, a współpraca z Tryfonova M.D. stanowiła część jej wizerunku publicznego.

Jak organy ścigania dowiedziały się o fałszywej marce

Jako pierwsi zdemaskowali zorganizowaną grupę funkcjonariusze 3. Zarządu Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Udokumentowali działalność podziemnego warsztatu i przekazali zebrane materiały oraz oficjalne zgłoszenie przestępstwa prokuratorom.

„O tym preparacie dowiedzieliśmy się na podstawie materiałów 3. Wydziału Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy” – opowiada prokurator prokuratury obwodowej w Dniepropietrowsku Andrij Diachenko. — To właśnie oni wykryli tę grupę, która już prowadziła przestępczą działalność, i poinformowali nas o przestępstwie”.

Schemat funkcjonował przez długi czas niezauważony, ponieważ surowiec zamawiano w Chinach w niewielkich partiach, w przesyłkach o wartości do 150 euro na osoby fizyczne. W dokumentach określano to jako zwykły „suplement diety”, dlatego na granicy kontenery nie wzbudzały nadmiernej uwagi i nie podlegały opodatkowaniu.

„Obecnie nie mamy żadnego podejrzanego wśród pracowników służby celnej. Sprawcy ukrywali przed służbami celnymi rzeczywistą zawartość paczek. Zamawiali w Chinach surowiec – tyrzeapatyd, zamawiali wstrzykiwacze insulinowe, a napełniali je już tutaj, w obwodzie kijowskim. Pudełka i naklejki zamawiali w drukarniach w Kijowie i Dnieprze”.

Śledczy przez 9 miesięcy gromadzili dowody i przygotowywali akcję, a w internecie toczyły się burzliwe dyskusje. Dermatolodzy i doświadczeni kosmetolodzy odmawiali współpracy z „Biopatydem”. Niektórzy klienci zwracali się nawet na policję, gdy sprzedawcy „Biopatidu” zamiast certyfikatów pokazywali kartkę z informacją o „środku kosmetycznym”. Jednak przed szeroko zakrojonym ujawnieniem przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) te pojedyncze sygnały ginęły w ogólnym szumie informacyjnym.

„Można to zaobserwować u blogerów i kosmetologów, których próbowano zwerbować” – dodaje prokurator Andrij Diachenko. „Społeczność podzieliła się na tych, którzy od razu zrozumieli: takiego preparatu nie ma, nie można go stosować. Są też skargi od pacjentów, którzy próbowali uzyskać dokumenty, a otrzymali certyfikat na kosmetyki, a nawet zwracali się na policję. Ludzie o tym pisali i mówili, ale potrzebowaliśmy czasu, aby udokumentować i zdemaskować całą strukturę biznesową”.

Proces w Dnieprze przeciwko oskarżonym w sprawie Biopatid

Centralny Sąd Rejonowy w Dnieprze uwzględnił wniosek prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Dniepropietrowsku i nakazał aresztowanie kluczowych oskarżonych w sprawie produkcji i masowej sprzedaży sfałszowanych leków odchudzających. Łączna kwota kaucji alternatywnych, ustalonych przez sędziego śledczego, przekroczyła 146 milionów hrywien.

Najwyższe kwoty kaucji sąd ustalił dla dwóch głównych podejrzanych w sprawie: Anatolija Czerkaskiego, którego śledztwo uznaje za bezpośredniego organizatora i przywódcę całej grupy przestępczej; prokuratorzy wnioskowali o ustalenie kaucji w wysokości 90 mln hrywien. Sędzia śledczy skierował go do aresztu z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 75 milionów hrywien. W przypadku Marii Trifonowej, figurującej w aktach postępowania jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz dyrektor medyczny spółki „MEDHAUS LTD”, której zarzuca się organizację sprzedaży w ramach grupy, sąd ustalił kaucję w wysokości 68 mln hrywien, podczas gdy prokuratura wnioskowała o 80 mln hrywien.

Uzasadniając kwoty kaucji, które dziesiątki razy przewyższają standardowy górny limit przewidziany w Kodeksie postępowania karnego Ukrainy dla przestępstw ciężkich, prokuratorzy i sąd oparli się na skali nielegalnych dochodów oraz rzeczywistym majątku podejrzanych. Według szacunków śledczych systematyczna działalność grupy polegająca na sprzedaży preparatów do wstrzykiwań pod pozorem kosmetyków przynosiła jej członkom do 2 mln dolarów, czyli prawie 90 mln hrywien, miesięcznie.

Podczas rozprawy sądowej oskarżeni starali się maksymalnie zminimalizować swój udział w nielegalnej działalności i zrzucić odpowiedzialność na innych. Anatolij Czerkaski przekonywał sędziego śledczego, że w ogóle nie miał nic wspólnego ze sprzedażą preparatów, a jedynie „zajmował się marketingiem i fotografią”.

Maria Trifonowa twierdziła, że nie posiada żadnego samochodu, a część zdjęć dołączonych do wniosku prokuratora nie ma z nią żadnego związku. Ponadto podejrzana oświadczyła, że uczestniczy w różnych seminariach o tematyce medycznej i często jest zapraszana do wygłaszania wystąpień na temat najnowszych leków i środków.

Trzecia osoba wymieniona w sprawie, zatrzymana kurierka i pakowaczka, twierdziła, że była jedynie zatrudnioną pracownicą z stałą pensją w wysokości około 1 200 dolarów miesięcznie i szczerze uważała Biopatid za zwykłe produkty kosmetyczne, nie miała zamiaru fałszować leków, a jej zadania ograniczały się wyłącznie do pakowania i wysyłania przesyłek do klientów.

Wreszcie adwokaci wszystkich podejrzanych przedstawili wspólny argument prawny: ponieważ substancja czynna tirzeapatyd nie jest oficjalnie zarejestrowana na Ukrainie jako środek leczniczy, rzekomo uniemożliwia to pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie artykułu dotyczącego obrotu sfałszowanymi lekami.

Co działo się w klinice Tryfonova M.D.

Klinika medycyny estetycznej Tryfonova M.D. nawet po głośnym skandalu nadal reklamowała swoje usługi i przyjmowała zgłoszenia klientów za pośrednictwem komunikatorów. Na stronie placówki na Instagramie opublikowano komunikat, w którym z powodu „tymczasowych problemów” z serwisem społecznościowym proszono klientów o kontakt przez WhatsApp, Viber lub Telegram.

Następnie klinika zmieniła nazwę swojego profilu na Instagramie na VRODLYVA. Jednocześnie wcześniej opublikowane treści nigdzie nie zniknęły: w filmach klinika nadal figuruje pod starą nazwą Tryfonova MD.

Na stronie zmieniono awatarkę i nazwę konta, jednak w starych filmach i ich podpisach nadal widnieje branding Tryfonova MD. W ten sposób rebranding wygląda na razie raczej jak zmiana szyldu w mediach społecznościowych, podczas gdy cyfrowy ślad poprzedniej marki pozostaje dostępny dla obserwujących. Niezmienna pozostała również nazwa prawna firmy. Zgodnie z danymi publicznymi spółka „TRIFONOVA MD” z kodem EDRPOU 43768871 na dzień 1 października 2026 r. nadal istnieje właśnie pod tą nazwą. Jako dyrektorka i właścicielka figuruje Taisija Storożuk.

Co mówi Ministerstwo Zdrowia

Miesiąc temu serwis UA.NEWS zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem dotyczącym kontroli przestrzegania warunków licencyjnych przez spółkę „Trifonova MD” oraz jednoosobową działalność gospodarczą Marii Wiktorownej Trifonowej.

W Ministerstwie Zdrowia poinformowano, że w odniesieniu do tych podmiotów nie przeprowadzono ani planowych, ani wyjazdowych działań w ramach nadzoru państwowego nad przestrzeganiem warunków licencyjnych prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie praktyki medycznej.

W ministerstwie zaznaczono również, że do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły żadne skargi dotyczące działalności spółki „Trifonowa MD” oraz jednoosobowej działalności gospodarczej Marii Trifonowej. Według danych serwisu UA.NEWS informacja ta nie odpowiada rzeczywistości, a ministerstwo otrzymywało wcześniej odpowiednie skargi.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że preparat lub środek o nazwie handlowej Biopatid nie jest zarejestrowany na Ukrainie.

„Zgodnie z danymi Państwowego Rejestru Środków Leczniczych Ukrainy środek/preparat o nazwie handlowej »Biopatid« nie jest zarejestrowany na Ukrainie” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Redakcja po raz drugi zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia

W ponownym zwróceniu się serwis UA.NEWS zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o rozpatrzenie przedłożonych dokumentów i ustalenie, czy istnieją przewidziane prawem podstawy do przeprowadzenia nadzwyczajnych kontroli jednoosobowej działalności gospodarczej Marii Trifonowej oraz spółki „TRIFONOVA MD”. Jeśli takie podstawy istnieją, redakcja proponuje przeprowadzenie kontroli z zachowaniem wymogów ustawodawstwa oraz uchwały Rady Ministrów nr 303.

Wśród kwestii, które należy sprawdzić, znajdują się: bezpieczeństwo opieki medycznej, sposób stosowania leków, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie pacjentów oraz organizacja praktyki medycznej. Jeśli naruszenia warunków licencyjnych zostaną potwierdzone, redakcja zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie przewidzianych prawem działań naprawczych.

Osobno UA.NEWS prosi o poinformowanie redakcji o wynikach rozpatrzenia wniosku oraz o podjętej decyzji. Jeśli Ministerstwo Zdrowia odmówi przeprowadzenia kontroli, redakcja prosi o przedstawienie uzasadnionego wyjaśnienia ze wskazaniem podstaw prawnych takiej odmowy.

Obecnie chodzi właśnie o żądanie zbadania okoliczności przedstawionych w materiałach postępowania karnego.

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