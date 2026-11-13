Uciekł spod okupacji i przeżył 12 nalotów bombowych: historia lotnika-rozpoznawcy Sokoła

Uciec wraz z rodziną spod okupacji, przetrwać potężny nalot i mimo wszystko nadal bronić swojego kraju — nie każdy jest w stanie podjąć taką drogę. Jednak właśnie to musiał przejść Denys, obserwator lotniczy z 91. oddzielnego batalionu przeciwczołgowego, o pseudonimie „Sokół”.

Dla niego wojna z okupantami ma charakter osobisty. Z powodu najeźdźców stracił swój dom, dlatego teraz żołnierz kontynuuje walkę, pragnąc zemścić się za to, co przeżył.

Szli w ciemności przy dźwiękach strzałów

Po rozpoczęciu pełnej inwazji rodzinna wioska Denisa, położona na lewym brzegu obwodu chersońskiego, została zajęta przez Rosjan.

Jak twierdzi, najeźdźcy od razu zabrali się za budowę posterunków kontrolnych i wprowadzanie własnych zasad wobec miejscowej ludności.

„Jeśli ktoś chciał wyjechać, kontaktował się z ich dowódcą za pośrednictwem sołtysa. Przyjeżdżał on i wystawiał zezwolenie na wyjazd. Ale nie na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Tylko na terytorium, które znajduje się pod ich kontrolą” – wyjaśnia „Sokół”.

W tej sytuacji wraz z żoną zdecydowali, że pomimo wszystkich zagrożeń trzeba jakoś się stamtąd wydostać.

W warunkach ciągłego niedoboru żywności i terroru ze strony okupantów życie pod okupacją stawało się coraz trudniejsze, zwłaszcza z małymi dziećmi.

„Zdecydowaliśmy się uciekać wzdłuż Dniepru. Zebraliśmy się o trzeciej w nocy. 10–11 kilometrów pieszo, z dziećmi na rękach. Syn miał wtedy prawie trzy lata, córka była nieco starsza. Chodziliśmy, póki było ciemno, żeby nikt nic nie widział. Padły strzały. Dzięki Bogu, nie w naszą stronę. Tak wzdłuż brzegu dotarliśmy do obszaru, którego nie zdążyli jeszcze zająć. Tam nasi żołnierze nas zabrali i przewieźli w bezpieczne miejsce” – wspomina Denys.

W ten sam sposób próbowali uciekać również inni cywile, dopóki Rosjanie nie dowiedzieli się o tej trasie i nie zaminowali jej. Pewnego dnia w wyniku wybuchu miny rozciąganej zginął tam mężczyzna z dzieckiem, po czym ucieczka z wioski stała się jeszcze bardziej ryzykowna.

Sam Denis po ucieczce z okupacji przeniósł się wraz z żoną i dziećmi do Krywego Rogu, gdzie schronili się u krewnych.

Jednak na tym przygody naszego bohatera się nie zakończyły, ponieważ los zgotował mu jeszcze trudniejsze próby.

Po wybuchu przed oczami wszystko pociemniało

Dzisiaj Denys steruje rozpoznawczym quadkopterem, namierzając siły wroga w celu ich późniejszego zniszczenia za pomocą uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych.

Wcześniej jednak „Sokół” polował na pojazdy opancerzone wroga, pełniąc funkcję nawigatora w przeciwczołgowym kompleksie rakietowym.

„Pewnego razu spadła bardzo duża bomba. Było to wtedy, gdy jeszcze nie pracowaliśmy w trybie FPV. Była to pozycja kompleksu rakietowego przeciwpancernego typu „Javelin”. Dlaczego tam spadła? Znajdowało się tam kilka schronów. A koledzy z sąsiednich stanowisk zostali zdemaskowani. Przyleciał wrogi „Mavic”, a chłopaki zostawili drony na podwórku. Co prawda je przykryli, ale zostawili na podwórku. Rosjanie zniszczyli te drony” – opowiada „Sokół”.

Po tym wydarzeniu przeciwnik zaczął atakować ukraińskie pozycje za pomocą swoich dronów FPV, ale nie udało mu się zniszczyć dobrze zabezpieczonych schronów.

Wtedy Rosjanie zaczęli zrzucać na nich kierowane bomby lotnicze.

„I tak się złożyło, że pewnego pięknego wieczoru ja też znalazłem się pod zasięgiem tej bomby kierowanej. Cudem przeżyłem. Można powiedzieć, że miałem szczęście. Gdyby spadła choćby o metr bardziej w lewo, być może już bym tu nie siedział” – przypuszcza żołnierz.

Rodzina — to coś, co pomaga się trzymać

Kiedy mowa pada o rodzinie, chłodne spojrzenie tego surowego mężczyzny natychmiast łagodnieje, a w głosie pojawiają się ciepłe nuty.

Oczywiste jest, że dla „Sokoła” rodzina jest najważniejsza. To właśnie myśli o długo wyczekiwanym spotkaniu z bliskimi dają mu siłę i energię, by wytrwale znosić wszelkie trudności.

I choć Denis stara się kontaktować z bliskimi dosłownie każdego dnia, to przede wszystkim pragnie znów znaleźć się obok nich, najlepiej przy „obficie zastawionym stole”.

„Pierwszy dzień – posiedzieć, odpocząć. A potem spędzić czas z dziećmi. Gdzieś wyjść, jeśli pogoda na to pozwoli, pospacerować. Do parku, tam, pospacerować po sklepach. Spędzać więcej czasu z dziećmi” – mówi „Sokół”, snując plany na przyszłość.

Informację tę podaje Armia Inform.

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