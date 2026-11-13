YouTube zablokował w Ukrainie kolejną serię rosyjskich kanałów, które rozpowszechniały propagandę

Centrum ds. przeciwdziałania dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poinformowało o zablokowaniu na platformie wideo YouTube kolejnych 16 rosyjskich kanałów dla użytkowników w Ukrainie. Rozpowszechniały one propagandę oraz treści popierające wojnę.



Wśród zablokowanych znalazły się kanały korespondenta wojskowego Aleksandra Sładkowa i blogera Z-bloger Siergieja Kołjasnikowa (Zergulio), rosyjskich wykonawców Nadii Babkinowej, Julii Sawiczewej, Wiktorii Dajneko, Maszy Weber oraz zespołu Uma2rman, a także serwisy „Russkie skleiki SVO”, „Korespondent z Sewastopola” oraz obcojęzyczne kanały rosyjskiego serialu animowanego „Masza i Niedźwiedź” itp.

Informację tę podał na Facebooku Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Wcześniej platforma wideo YouTube zablokowała w Ukrainie lub usunęła kolejne 39 kanałów, które rozpowszechniały rosyjską propagandę. Wśród nich znalazły się kanały artystów popierających wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz reżim Władimira Putina.

We wrześniu serwis YouTube zablokował na Ukrainie 31 kanałów powiązanych z rosyjskimi artystami, propagandystami i osobami objętymi sankcjami.

YouTube usunął autorski kanał serbskiego reżysera Emira Kusturicy „Moje życie”, który tworzył on wspólnie z Sputnik Serbia. Przed zablokowaniem projekt miał około 30 tysięcy subskrybentów.



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