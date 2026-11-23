Od 1 stycznia 2027 r. w Ukrainie rozpocznie się eksploatacja przemysłowa Jednolitego Systemu Notarialnego, który połączy główne rejestry notarialne w jednym środowisku cyfrowym i zapewni elektroniczną wymianę danych z państwowymi bazami danych. Odpowiednią decyzję podjął Rada Ministrów w uchwale nr 1453, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy.

W skład nowej platformy wejdą cztery główne rejestry: Jednolity Rejestr Pełnomocnictw, Rejestr Spadkowy, Jednolity Rejestr Specjalnych Formularzy Dokumentów Notarialnych oraz Jednolity Rejestr Notariuszy.

Ponadto system zapewni dostęp do informacji z Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego, rejestru podatników, rejestru osób prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji społecznych, a także z Jednolitego Rejestru Dłużników.

Dzięki wdrożeniu platformy notariusze będą mogli bezpośrednio podczas sporządzania dokumentów operacyjnie weryfikować ważność dokumentów tożsamości oraz uzyskiwać aktualne informacje o obywatelach i przedsiębiorstwach, co przyspieszy dokonywanie czynności notarialnych i zmniejszy ryzyko błędów. Jednocześnie w Ministerstwie Sprawiedliwości podkreślono, że system cyfrowy będzie służył jedynie jako narzędzie robocze i nie zastąpi specjalisty, ponieważ wszystkie decyzje prawne będą nadal podejmowane przez notariusza, a do 20 grudnia 2026 r. specjaliści będą mogli dobrowolnie przetestować oprogramowanie i wziąć udział w szkoleniowych webinariach.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy.

Wcześniej Izba Notarialna Ukrainy zwróciła się do ministra ds. transformacji cyfrowej oraz ministra sprawiedliwości z prośbą o wstrzymanie testów systemu „e-Notariat” z powodu obaw dotyczących naruszenia tajemnicy notarialnej.

W Ministerstwie Sprawiedliwości oświadczono, że doniesienia o rzekomym wycieku danych osobowych obywateli Ukrainy podczas testowania przez notariuszy systemu e-Notariat są niezgodne z prawdą.

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