Z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy udało się ewakuować kolejnych 23 obywateli, którzy przez lata nie mogli wyjechać samodzielnie z powodu problemów zdrowotnych, braku mieszkania, trudności finansowych lub braku bliskich na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę.

Poinformował o tym rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec. Wśród ewakuowanych znaleźli się mieszkańcy obwodów ługańskiego i chersońskiego, którzy przez długi czas pozostawali bez odpowiedniej opieki medycznej, prądu i możliwości bezpiecznego wyjazdu.

W szczególności z miejscowości Radensk w obwodzie chersońskim ewakuowano rodzinę, która nie mogła się zdecydować na opuszczenie domu z powodu ciężkich chorób. U kobiety zdiagnozowano nowotwór, mąż cierpiał na poważną chorobę serca, a ich krewny przeszedł amputację. Decyzję o wyjeździe podjęto po uderzeniu rosyjskiego drona, który zniszczył ich dom i spowodował u ludzi wstrząsy mózgu. Po ewakuacji poszkodowanych skierowano do placówki medycznej.

Udało się również ewakuować kobietę, która w czasie okupacji samodzielnie opiekowała się mężem cierpiącym na demencję oraz leżącą w łóżku starszą krewną. Z powodu ciągłych ostrzałów i braku łączności musiała chodzić do znajomej na drugi koniec wsi, aby skorzystać z generatora i zadzwonić do syna na terytorium kontrolowane przez siły ukraińskie. Kiedy pojawiła się możliwość ewakuacji, poprosiła, aby zabrano również samotną sąsiadkę. W rezultacie udało się wywieźć wszystkich i ponownie połączyć rodzinę.

Po przybyciu ewakuowanym zapewnia się pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania, leczenia, rehabilitacji, odtworzenia dokumentów oraz poszukiwania krewnych. W organizację ewakuacji zaangażowali się: firma MHP i jej założyciel Jurij Kosjuk, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, fundacja charytatywna „Caritas Ukraina”, lekarze oraz pracownicy socjalni.

Aby uzyskać pomoc w ewakuacji z tymczasowo okupowanych terytoriów, można skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich pod numerem 1678, a z zagranicy — +38 (044) 299 74 08. Dostępne są również kanały WhatsApp, Viber i Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34, adres e-mail [email protected] oraz Gabinet elektroniczny.

Źródło: Dmytro Lubinec.

Szef Biura Prezydenta Kirył Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

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