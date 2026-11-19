21-letni Wiktor zdołał opuścić tymczasowo okupowaną część obwodu ługańskiego po tym, jak na początku 2026 roku został zatrzymany przez rosyjskie siły bezpieczeństwa z powodu ukraińskich wiadomości i grup w telefonie.

Podczas kontroli na przejściu granicznym okupanci znaleźli w jego smartfonie ukraińskie źródła informacji, zdjęcia i korespondencję, które wydały im się podejrzane.

Po przesłuchaniu przez FSB chłopak został oskarżony o „drobne chuligaństwo” i osadzony w areszcie na 14 dni.

Według słów Wiktora, podczas pobytu w areszcie grożono mu 15 latami więzienia za rzekomą zdradę stanu. Opowiadał o zimnie w celi, braku jedzenia i ciągłym strachu przed ewentualnym kolejnym przesłuchaniem. Przed zwolnieniem poddano go badaniu wariografem, próbując ustalić, czy współpracuje z SBU i Siłami Obronnymi Ukrainy.

Po aresztowaniu chłopak przez prawie miesiąc dochodził do siebie po tym, co przeżył, a następnie postanowił opuścić terytorium okupowane. W wyjeździe pomogła mu organizacja społeczna „Kompas Marzeń”.

Obecnie Wiktor przebywa na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę, spotkał się z przyjacielem i planuje rozpocząć nowe życie.

Źródło: „Ukrainska Prawda. Życie”.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec podczas spotkania z Pierwszą Damą USA Melanią Trump w Waszyngtonie poruszył kwestię powrotu deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienia jeńców wojennych oraz poszukiwania osób zaginionych.

W zeszłym tygodniu zespół Save Ukraine ewakuował ośmiu Ukraińców, którzy byli narażeni na groźby, presję psychologiczną i przymus ze strony okupantów.

Udało się sprowadzić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę trzech chłopców w wieku od 5 do 17 lat. Dzieci mieszkały w tymczasowo okupowanych gminach obwodu chersońskiego.

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