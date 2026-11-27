Od stycznia do października 2026 roku w wyniku wypadków drogowych na Ukrainie zginęło 2378 osób, w tym 184 dzieci. Kolejne 26 308 osób odniosło obrażenia.

W ciągu dziesięciu miesięcy odnotowano 21 019 wypadków, w których zginęli lub odnieśli obrażenia ludzie.

Najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych było przekroczenie prędkości lub inne naruszenie ustalonych ograniczeń prędkości. Z tego powodu zginęło 1322 osób.

Wśród innych częstych przyczyn wypadków śmiertelnych znalazły się:

Naruszenie przepisów podczas zmiany kierunku jazdy , niezwiązane z zmianą pasa ruchu — 153 ofiary śmiertelne.

Wjechanie na pas ruchu przeciwległego, niezwiązane z wyprzedzaniem — 125 ofiar śmiertelnych.

Według statystyk najwięcej wypadków drogowych z ofiarami miało miejsce w godzinach od 17:00 do 19:00.

Najbardziej niebezpiecznym dniem tygodnia pod względem liczby takich wypadków okazała się sobota.

Świadczą o tym dane policji patrolowej opublikowane przez „Ukravtoprom”.

W okresie od stycznia do października 2026 roku w obwodzie tarnopolskim w wyniku wypadków drogowych zginęło dziewięcioro dzieci, a kolejne 210 odniosło obrażenia.

Niedawno co najmniej 12 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku masowych wypadków drogowych na autostradzie w Bułgarii. Wypadki z udziałem kilkudziesięciu pojazdów miały miejsce w pobliżu miasta Jambol na południowym wschodzie kraju, na trasie między Sofią a nadmorskim kurortem Burgas nad Morzem Czarnym.

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