W okresie od stycznia do października 2026 roku izby dyscyplinarne Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości pociągnęły do odpowiedzialności 109 sędziów.

W przypadku 32 z nich złożono wnioski o zwolnienie ze stanowisk.

Ogółem WSR wydała 104 orzeczenia w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. W szczególności:

52 sędziów otrzymało upomnienia;

16 – upomnienia połączone z pozbawieniem dodatków do miesięcznego wynagrodzenia;

7 – surowe upomnienia z pozbawieniem dodatków na trzy miesiące;

w odniesieniu do 2 sędziów złożono wnioski o tymczasowe zawieszenie w pełnieniu funkcji sędziowskich na okres od jednego do sześciu miesięcy;

w stosunku do 32 sędziów złożono wnioski o zwolnienie.

W ten sposób prawie jedna trzecia sędziów, wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne, może stracić stanowiska.

Źródło: Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości.

4 listopada zatrzymano dwóch sędziów Sądu Rejonowego Pechersk w Kijowie. Równolegle trwają zakrojone na szeroką skalę przeszukania u funkcjonariuszy Policji Narodowej i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Czynności śledcze prowadzone są obecnie jednocześnie pod 37 adresami.

Sędzia Andrij Sala został zwolniony ze stanowiska po kontroli uczciwości. Nie był w stanie wyjaśnić pochodzenia majątku swojej rodziny i zataił informacje o wypadku drogowym spowodowanym pod wpływem alkoholu.

Zamiast zwolnienia – apelacja: skandaliczny sędzia Marmasz może liczyć na awans.

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