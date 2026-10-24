W ciągu ostatnich trzech miesięcy Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych zaledwie 24 pociski przechwytujące do zwalczania rosyjskiej broni balistycznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w obliczu ciągłych ataków każdy pocisk ma ogromne znaczenie.

„W pierwszych dniach wojny na Bliskim Wschodzie w ciągu 84 godzin zużyto około 2000 pocisków – pocisków otrzymanych od partnerów. W ciągu ostatnich 90 dni otrzymaliśmy od naszego strategicznego partnera 24 pociski” – oświadczył Zełenski.

Prezydent podkreślił, że dla Ukrainy dostawy te są niezwykle ważne, ponieważ pociski przechwytujące są niezbędne do przeciwdziałania rosyjskim atakom balistycznym.

Dziennikarze zapytali Wołodymyra Zełenskiego, czy jego oświadczenie oznacza, że Stany Zjednoczone przeszkodziły krajom europejskim w przekazaniu Ukrainie rakiet przechwytujących.

„Nie tyle że przeszkodzili, co nie wyrazili zgody” – odpowiedział prezydent.

Podczas wywiadu głowa państwa wypowiedziała się również na temat oczekiwań, by nieustannie dziękować za pomoc. Zaznaczyła, że nie rozumie, dlaczego wymaga się od niej, by raz po raz wyrażała wdzięczność.

„Być może komuś wydaje się, że powinienem być wdzięczny w każdej sekundzie. Ale nie potrafię. Kiedy ktoś chce mi podziękować kilka razy, wydaje mi się, że z tymi ludźmi coś jest nie tak. Chcą uchodzić za lepszych, niż są w rzeczywistości. Starają się uchodzić za lepszych, niż są w rzeczywistości. Wystarczy podziękować raz, dwa, trzy razy – i to wystarczy” – podkreślił.

Zełenski podkreślił również, że w przeciwieństwie do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina nie angażuje się w polityczne gierki z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

„Lepiej mieć takich partnerów jak ja – tych, którzy szczerze dziękują w odpowiednich momentach – niż tych, którzy dziękują co sekundę, na wzór Putina. Można być nieskończenie wdzięcznym, a potem dostać nóż w plecy. Dlatego lepiej zawierać umowy – właściwe umowy – z właściwymi ludźmi” – zauważył prezydent Ukrainy.

Głowa państwa opowiedziała o tym w wywiadzie dla ABC News.

Przypomnijmy, że Ukraina wyczerpała zapasy pocisków przechwytujących do wyprodukowanych w USA systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Nowe ukraińskie drony przechwytujące przechodzą obecnie intensywne testy. Jednocześnie część grup bojowych już wykorzystuje te przechwytujące drony w praktyce.

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