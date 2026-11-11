W sprawie generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Duki zebrano już około 50 milionów hrywien kaucji

W przypadku pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki wpłacono około 50 milionów hrywien z ustalonej przez sąd kaucji w wysokości 65 milionów.

Poinformował o tym prokurator prowadzący sprawę Mykoła Karas. Adwokat Siergieja Duki, Jurij Suchow, przyznał, że pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy rzeczywiście zbierają pieniądze na kaucję, ale, jak twierdzi, robią to dobrowolnie.

„W centrali zebrali się ludzie i powiedzieli: »Zobaczymy, ile to będzie, i tyle, ile będziemy w stanie, tyle wpłacimy«, po czym w zbiórce funduszy zaczęli pomagać również pracownicy z regionów” — poinformował adwokat, zaprzeczając informacjom o przymusowym charakterze zbiórki wśród pracowników.

Źródło: Suspilne.

Wcześniej detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę.

W Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczęto zbiórkę środków na kaucję dla generała Duki.

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