W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjscy terroryści 18 razy ostrzeliwali obiekty energetyczne na Ukrainie

Pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal podczas rozmowy z federalną minister gospodarki i energii Niemiec Kateriną Reiche poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczneobiekty energetyczne na Ukrainie.



„Szmygal przeprowadził rozmowę online z federalną minister gospodarki i energii Niemiec Kateriną Reiche. W nawiązaniu do ustaleń między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a kanclerzem Niemiec Fryderykiem Merzem ministrowie omówili dodatkowe wsparcie dla ukraińskiej energetyki” – czytamy w komunikacie.

Szmygal podkreślił, że pomoc partnerów ma obecnie kluczowe znaczenie, gdy Rosja systematycznie niszczy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin obiekty energetyczne Ukrainy zostały 18 razy trafione.

„Nasze priorytety to: uzupełnienie zapasów sprzętu energetycznego oraz wzmocnienie ochrony, w szczególności przejść linii elektroprzewodowych przez Dniepr. Uzgodniliśmy z partnerami wsparcie finansowe na zakup produktów niezbędnych do prac naprawczych. Liczymy również na dostawy transformatorów, turbin i generatorów, które produkują między innymi niemieccy producenci” – poinformował Szmygal.

Strony uzgodniły również koordynację działań dyplomatycznych mających na celu wywarcie presji na Rosję w związku z niedawnym atakiem na podstację elektryczną, mającą kluczowe znaczenie dla funkcjonowania elektrowni jądrowej w Chmielnickim.

„Dziękuję Katerinie Reiche oraz rządowi Niemiec za jasne i niezmienne stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy oraz naszej stabilności energetycznej. Doceniamy już udzieloną pomoc – ponad 806 mln euro wpłat na Fundusz Wsparcia Energetyki Ukrainy oraz 363 transporty humanitarne z wyposażeniem energetycznym o łącznej wadze około 3 794 ton” – zaznaczył Szmygal.

Informację tę podało na Facebooku Ministerstwo Energii Ukrainy.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, iż podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.