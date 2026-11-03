W ciągu pół roku odnotowano tylko jeden przypadek trafienia obiektu energetycznego chronionego przed pociskami balistycznymi — Szmygal

W Ukrainie 235 obiektów ochronnych drugiego poziomu skutecznie zabezpiecza kluczowe elementy infrastruktury energetycznej. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy odnotowano tylko jeden przypadek trafienia rakietą balistyczną w obiekt objęty taką ochroną.

Informację tę przekazał pierwszy wicepremier – minister energii Ukrainy Denys Szmyhal podczas spotkania z ambasadorami krajów „Grupy Siedmiu”, UE oraz „Nordycko-Bałtyckiej Ósemki”.

Pomimo nasilenia rosyjskich ataków ponad 20 tysięcy specjalistów jest zaangażowanych w prace naprawcze, a do gmin z specjalnych centrów dystrybucyjnych przekazano ponad 8 tysięcy ton sprzętu. Pozwala to przywrócić obiekty do działania w ciągu zaledwie kilku dni. Od początku roku do Funduszu Wsparcia Energetyki wpłynęło prawie 800 mln euro (ponad 870 mln dolarów), jednak branża potrzebuje dodatkowo 450 mln euro (ponad 490 mln dolarów), z czego 100 mln euro (109 mln dolarów) – na zakup kabli.

Osobno urzędnik podkreślił zapotrzebowanie na 500 mln euro (ponad 545 mln dolarów) na przeprowadzenie remontu Nowego Bezpiecznego Konfinamentu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, uszkodzonego przez rosyjskiego drona. Jednocześnie Ukraina kontynuuje reformy sektorowe, integrację z ramami prawnymi UE oraz rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii.

Źródło: Denys Szmyhal na Telegramie.

Od nocy 3 listopada trwała jedna z największych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dodatkowego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.

Podczas zmasowanego ataku 3 listopada rosyjscy terroryści skierowali trzy drony na podstację, która ma kluczowe znaczenie dla stabilnego funkcjonowania elektrowni jądrowej w Chmielnickim.

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