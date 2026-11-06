Za zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej wpłacono kaucję w wysokości ₴15 mln

Za pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej, Włodzimierza Cenowa, wpłacono kaucję w wysokości 15 mln hrywien. Z tej kwoty 13 mln hrywien zapłacił jego ojciec, a kolejne 2 mln hrywien wpłaciła inna osoba fizyczna.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa Władimir Cenow był odpowiedzialny za „rozwiązywanie spraw” z policją. W szczególności, co najmniej od stycznia do lipca 2026 roku rzekomo otrzymywał pieniądze za „niezwracanie uwagi na konkretne call center”.

Urzędnikowi zarzuca się utworzenie i kierowanie grupą przestępczą lub organizacją, a także udział w niej. Ponadto jest on podejrzany o przyjęcie propozycji, obietnicy lub uzyskanie nielegalnej korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

5 listopada sąd zastosował wobec Cenowa środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 15 mln hrywien. Obecnie cała kwota kaucji została wpłacona.

Informację tę przekazały źródła serwisu „Schemy” w organach ścigania.

5 listopada do sądu przewieziono pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa. Jest on podejrzany o tuszowanie działalności oszukańczych call center.

W dniu 5 listopada Wyższy Sąd Antykorupcyjny rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej, Włodzimierza Cenowa. Zarzuca mu się tuszowanie działalności oszukańczych call center.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 15 mln hrywien wobec Władimira Cenowa – pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Figurował on w sprawie „Kartagina” dotyczącej „ochrony” nielegalnych call center.

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