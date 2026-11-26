Na przedmieściach Łucka deweloper w latach 2021–2024 sprzedawał działki, na których wzniesiono już domy szeregowe, rejestrując transakcje wyłącznie jako sprzedaż gruntów.

W związku z tym budżet stracił ponad 4,6 mln hrywien z tytułu podatków.

Według danych Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w umowach kupna-sprzedaży podawano jedynie wartość działek, natomiast środki za domy nie były uwzględniane. W momencie sprzedaży domy szeregowe znajdowały się na różnych etapach gotowości.

Deweloperowi postawiono zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków. Sprawę przekazano do sądu wraz z wnioskiem o zwolnienie go z odpowiedzialności karnej w związku z pełnym zrekompensowaniem strat poniesionych przez państwo.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy.

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