Karpackie Wyżyny dorównały Kijowowi pod względem cen mieszkań jednopokojowych: ile kosztuje mieszkanie

W październiku 2026 roku mediana ceny jednopokojowego mieszkania na rynku wtórnym w obwodzie zakarpackim osiągnęła 85 tysięcy dolarów, dorównując poziomowi stolicy. Jednocześnie w Ukrainie spadł popyt na zakup mieszkań oraz liczba ofert zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

W październiku na Ukrainie nadal działało 85% działów sprzedaży nowych nieruchomości.

Najwyższą aktywność odnotowano w obwodzie zakarpackim — 98%, a także we lwowskim i wołyńskim — po 97%. Najmniej działów sprzedaży działało w obwodzie charkowskim — 29%, zaporoskim — 44% oraz sumskim — 46%.

W ciągu miesiąca oddano do użytku 14 nowych budynków, obejmujących 23 sekcje. W szczególności 14 sekcji oddano w obwodzie kijowskim, z czego dziewięć — bezpośrednio w Kijowie. Kolejne cztery sekcje oddano do użytku w obwodzie dniepropetrowskim, a po jednej — w obwodach lwowskim, winnickim, iwano-frankowskim, wołyńskim i czerniowieckim.

Pomimo spadku popytu mediana ceny metra kwadratowego w nowych budynkach w większości regionów nadal rosła.

Największy wzrost cen odnotowano w obwodzie zaporoskim — o 10,7%, poltawskim — o 6,2%, w Kijowie — o 5,8% oraz w obwodzie kirowogradzkim — o 5,2%.

Jednocześnie w obwodzie czerniowickim cena metra kwadratowego spadła o 8,3%, a w obwodzie iwano-frankowskim — o 5,5%.

W stolicy mediana ceny metra kwadratowego w nowych budynkach wyniosła 1504 dolary. Najdroższą dzielnicą pozostaje Pechersk, gdzie za metr kwadratowy żąda się 2855 dolarów. Najbardziej przystępne cenowo mieszkania oferuje dzielnica Desniańska — 864 dolary za m².

Ogólny popyt na mieszkania z rynku pierwotnego nadal spadał. Największy spadek zainteresowania nowymi budynkami odnotowano w Kijowie — o 33%.

Wzrost popytu odnotowano jedynie w trzech obwodach: Zakarpackim — o 15%, Dniepropietrowskim — o 12% oraz Mikołajowskim — o 9%.

Na rynku wtórnym liczba ofert najbardziej spadła w Kijowie — o 63%, a także w obwodzie kijowskim — o 25%.

Najdroższym regionem pod względem mediany cen mieszkań jednopokojowych stało się Zakarpacie — 85 tysięcy dolarów. Taki sam wskaźnik odnotowano w Kijowie.

Najniższa mediana ceny mieszkań jednopokojowych odnotowano w obwodzie chersońskim — 16 tysięcy dolarów.

W większości obwodów zachodnich ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły. W szczególności w obwodzie tarnopolskim ceny wzrosły o 6%, a w obwodach zakarpackim i lwowskim — o 5%.

Największy spadek cen odnotowano w obwodzie czerkaskim — o 13%, rówieńskim — o 8% oraz czernihowskim — o 7%.

Popyt na mieszkania z rynku wtórnego spadł niemal we wszystkich regionach kraju. Najbardziej odczuwalny spadek odnotowano w obwodzie tarnopolskim — o 25%, w obwodzie winnickim — o 22%, a w obwodach chmielnickim i kirowogradskim — po 20% w każdym z nich.

Jednocześnie wzrost zainteresowania zakupem mieszkań odnotowano tylko w dwóch obwodach: dniepropetrowskim — o 10% oraz zakarpackim — o 4%.

W czterech regionach liczba ogłoszeń o sprzedaży mieszkań przewyższa popyt. Największą różnicę odnotowano w obwodzie kijowskim, gdzie podaż jest 2,3 razy większa od popytu. W Kijowie wskaźnik ten wynosi 2,2 razy, w obwodzie odeskim — 1,7 razy, a w obwodzie iwano-frankowskim — 1,1 razy.

W październiku ceny mieszkań na rynku wtórnym spadły we wszystkich dzielnicach stolicy.

Najbardziej potaniały mieszkania dwupokojowe w dzielnicy Swiatoszyńskiej — o 23%, oraz w dzielnicy Dnieprowskiej — o 18%.

Jednocześnie dzielnica Pecherska pozostaje najdroższą w Kijowie: mediana ceny mieszkania jednopokojowego wynosi tu 179 tysięcy dolarów. Najbardziej przystępne cenowo mieszkania oferuje dzielnica Desniańska — 46 tysięcy dolarów.

Według danych badania, w 2026 roku 83% Ukraińców planuje zakup mieszkania w nowym budynku na własne potrzeby. Kolejne 17% traktuje zakup nieruchomości jako inwestycję.

Wśród głównych wymagań potencjalnych nabywców znajdują się: bezpieczeństwo, niezależność budynku oraz wiarygodność dewelopera.

Ponadto Ukraińcy preferują mieszkania gotowe lub obiekty o wysokim stopniu zaawansowania budowy.

Świadczą o tym dane z raportu analitycznego platformy nieruchomościowej DIM.RIA.

Przypomnijmy, że rząd nie planuje zwiększenia kwot rekompensat mieszkaniowych dla weteranów w 2027 roku ze względu na deficyt budżetu państwa.

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