Były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj, w swoim artykule przeanalizował głębokie przyczyny przedłużającego się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wyjaśnił, dlaczego Ukraińcy nie powinni liczyć na szybkie zakończenie działań wojennych.

Analizując wydarzenia od dnia wyzwolenia Chersoniu, stwierdził, że pomimo zmian rządów, tworzenia nowych koalicji, ewolucji uzbrojenia oraz zmian kadrowych w kierownictwie wojskowym Ukrainy, działania wojenne nie ustają, ponieważ świat znalazł się w zupełnie nowych realiach.

„Te realia nie definiują już końca wojny jako początku procesu przed trybunałem nad zbrodniarzami wojennymi. Zamiast procesu proponują korzystne porozumienia i wzajemny handel. Próbują powtórzyć to, co miało miejsce 30 września 1938 roku w Monachium” – podkreślił Zaluzhnyj.

Były głównodowodzący ostrzegł przed próbami narzucenia Ukrainie przekazania terytoriów w zamian za obietnice pokoju. Według niego taki scenariusz jest niemożliwy, ponieważ jest to „prawdziwa droga do komór gazowych i obozów koncentracyjnych”, które agresor organizuje na okupowanych terenach. Zaluzhnyj podkreślił, że konflikt już dawno wykroczył poza ramy czysto rosyjskich interesów i przerodził się w globalną walkę o przyszłą architekturę bezpieczeństwa.

„Dzisiaj jest to wojna o nowy porządek świata. Wojna, której wynikiem nie ma być pokój na Ukrainie, ale nowy porządek świata, w którym wzrost gospodarczy osiągnięty już przez niektóre kraje logicznie przełoży się na ich wpływ polityczny i nowe strefy wpływów. Dlatego żadne terytoria obwodu donieckiego nie zaspokoją tych apetytów” – zauważył, dodając, że 90% komponentów w rakietach i dronach wroga jest produkowanych poza granicami Rosji.

Według oceny Zaluzhnego globalne rozstrzygnięcia i podział stref wpływów historycznie kształtują się dopiero po konfliktach na wielką skalę. Obecnie tylko dwa kraje na świecie okazały się w pełni przygotowane do takiej wojny, a jeden z nich leży w centrum Europy. Ponieważ pozostałe państwa nie przygotowały się, stawiają na ustępstwa wobec agresora, które są nie do przyjęcia dla Ukrainy.

„W takim razie będziemy zmuszeni walczyć do momentu, aż przynajmniej znajdziemy swoje miejsce w nowym świecie, a co najwyżej – dopóki będziemy chcieli żyć” – podsumował Zaluzhnyj. Powołując się na przykład Izraela, który od 1947 roku zmuszony jest nieustannie walczyć o swoje prawo do istnienia, były głównodowodzący wezwał Ukraińców, by nauczyli się nie tylko przetrwać, ale także w pełni żyć w warunkach długotrwałego konfliktu.

Źródło: UP

Wcześniej Zaluzhnyj wyjaśnił, dlaczego Siły Zbrojne Ukrainy nie wkroczyły na Krym po wyzwoleniu Chersoniu.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny.

Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

Czytaj nas na