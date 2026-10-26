Sędzia Sądu Rejonowego w Lychakowie, Wołodymyr Marmasz, może objąć stanowisko w Sądzie Apelacyjnym we Lwowie. Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zaleciła już prezydentowi mianowanie go sędzią sądu apelacyjnego. Rada przyjęła tę rekomendację na podstawie wyników konkursu, pomijając szereg skarg dyscyplinarnych, sporów sądowych z dziennikarzami oraz doniesień o naruszeniach prawa, w których figuruje Marmasz.

Decyzję o awansie zawodowym WSR podjęła 6 października 2026 roku. W decyzji tej rada zaznaczyła, że nie stwierdziła uzasadnionych wątpliwości co do uczciwości i etyki zawodowej kandydata. Teraz wniosek ma rozpatrzyć prezydent Ukrainy.

Marmasz pracuje w Sądzie Rejonowym Lychakiv we Lwowie od 2009 roku, a od 2017 roku pełni funkcję sędziego na czas nieokreślony. Jednak ostatnio uwaga skupia się na nim nie tylko ze względu na orzeczenia sądowe, ale także z powodu spraw dotyczących majątku jego rodziny oraz relacji z dziennikarzami.

Miejsce parkingowe dla teściowej i oświadczenia przeciwko dziennikarzowi

Włodzimierz Marmasz pracuje w Sądzie Rejonowym Lychakiv we Lwowie od 2009 roku, a od 2017 roku pełni tę funkcję na czas nieokreślony. Ma wieloletnie doświadczenie sędziowskie, ale regularnie przyciąga uwagę dziennikarzy z powodu kwestii majątkowych i orzeczeń procesowych. Dlatego jego przejście do sądu apelacyjnego rozpatrywane jest obecnie w kontekście otwartych konfliktów z prasą i zablokowanych postępowań dyscyplinarnych.

Powodem jednego z ostatnich skandali było dziennikarskie śledztwo serwisu UA.NEWS dotyczące niezgłoszonego majątku sędziów ze Lwowa. Podczas wyjazdu służbowego do Lwowa dziennikarze odkryli, że rodzina Marmasza korzysta z miejsca parkingowego w nowym budynku we Lwowie, które jest oficjalnie zarejestrowane na jego teściową. Jednocześnie opłaty za media związane z tym obiektem regularnie uiszczał osobiście Włodzimierz Marmasz ze swojej karty bankowej. Ponadto dziennikarze udokumentowali przypadki niezgłoszenia dochodów z wynajmu mieszkania przez przewodniczącego Sądu Lychakowskiego Grigorija Żownira.

Po powrocie dziennikarza do Kijowa zaczął on otrzymywać nocne groźby za pośrednictwem Telegrama. W związku z tym Narodowa Policja wszczęła postępowanie karne w sprawie gróźb wobec dziennikarza, uznając go za pokrzywdzonego. W odpowiedzi sędziowie Marmasz i Żownir zwrócili się do policji i Rady Sądowej z oświadczeniami, oskarżając dziennikarza o próbę wywarcia wpływu na przebieg postępowania karnego, z którym nie miał on żadnego związku. Jako świadków sędziowie wezwali swoje żony oraz teściową, a te złożyły zeznania dotyczące rzekomo agresywnego zachowania przedstawicieli prasy.

Później wersja ta została obalona przez nagrania wideo, które pokazały wyłącznie poprawne zachowanie dziennikarza w ciągu dnia, gdy okazał on swoją legitymację prasową. Również Fundusz Gwarancji Depozytów, w odpowiedzi na zapytanie adwokackie, potwierdził brak jakichkolwiek skarg dotyczących dziennikarza, a analiza rejestru sądowego wykazała, że w okresie gromadzenia materiału w postępowaniu prowadzonym przez przewodniczącego sądu Żownira w ogóle nie znajdowały się żadne wnioski dotyczące wspomnianej sprawy.

W związku z tym obrona dziennikarza zwróciła się do Państwowego Biura Śledczego z wnioskiem o pociągnięcie Marmasza i Żownira do odpowiedzialności za świadome zgłoszenie fałszywego przestępstwa oraz ingerencję w działalność prasy. Śledczy z Państwowego Biura Śledczego początkowo odmówili wszczęcia postępowania, jednak Sąd Apelacyjny w Kijowie uchylił postanowienie sądu pierwszej instancji, uznał bezczynność Państwowego Biura Śledczego za niezgodną z prawem i zobowiązał Sąd Rejonowy im. Szewczenki w Kijowie do ponownego rozpatrzenia skargi dziennikarza.

Skarga w sprawie Szewcowej nadal bez rozstrzygnięcia

Od października 2025 r. w Najwyższej Radzie Sprawiedliwości pozostaje bez rozstrzygnięcia skarga dyscyplinarna dotycząca działań Marmasza w sprawie finansistki Alony Szewcowej. Składający skargę wskazują, że sędzia rozpatrzył wniosek detektywów Biura Bezpieczeństwa Państwowego (BEB) i wydał orzeczenie już po upływie terminów postępowania przygotowawczego, co potwierdziły później Sąd Rejonowy w Holosiivie oraz Sąd Apelacyjny w Kijowie. Zamiast obowiązkowego odesłania wniosku, Marmasz uwzględnił żądania organów ścigania.

Ustanowione przez prawo terminy na przeprowadzenie wstępnej kontroli i rozpatrzenie skargi co do meritum już dawno upłynęły, a Rada Wyższej Adwokatury nie podjęła żadnej decyzji. Inspektor dyscyplinarny odmówił uznania skargi za priorytetową, kierując ją do rozpatrzenia w ogólnej kolejności chronologicznej. W przypadku właściwej oceny proceduralnej tych działań Marmasz mógł ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, sięgającą nawet zwolnienia ze stanowiska.

Pytania dotyczą również rodziny sędziego Marmasza

Żona Marmasza, Ivanna Iwaniuk, również pełni funkcję sędzi w Sądzie Rejonowym Lychakiv we Lwowie. Jej nazwisko pojawiało się w publikacjach dotyczących ewentualnych problemów z deklarowaniem majątku i dochodów.

Dziennikarze zwrócili uwagę na miejsce parkingowe zarejestrowane na matkę sędziego oraz opłaty za jego utrzymanie, które – zgodnie z ustaleniami śledztwa – pokrywał Marmasz. W innych materiałach opisywano przelewy bankowe, które nie zostały uwzględnione w oświadczeniu majątkowym Iwany Iwaniuk. W lipcu 2026 roku Rada Wyższej Adwokatury (RWA) odesłała skargę dotyczącą Iwany Iwaniuk bez rozpatrzenia.

Wysoka Rada Wymiaru Sprawiedliwości nie dostrzegła przeszkód dla awansu Marmasza

W związku z tym, ignorując publiczne zarzuty i skargę dyscyplinarną, Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości poparła kandydaturę Marmasza. W decyzji z dnia 6 października 2026 r. nr 2057/0/15-26 rada zaznaczyła, że nie stwierdziła okoliczności wskazujących na naruszenie procedury mianowania ani uzasadnionych wątpliwości co do zgodności kandydata z wymogami uczciwości i etyki zawodowej.

Marmasz uzyskał 705,47 punktów w wyniku oceny kwalifikacyjnej i zajął pierwsze miejsce w rankingu kandydatów. WSR uznała, że spełnia on ustalone wymagania, i złożyła Prezydentowi wniosek o mianowanie go do Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Ostateczną decyzję w sprawie mianowania Marmasza do Sądu Apelacyjnego we Lwowie ma podjąć Prezydent Ukrainy.

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