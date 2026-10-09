Dziennikarze serwisu UA.NEWS skierowali serię oficjalnych zapytań dziennikarskich oraz zgłoszeń dotyczących przestępstw do głównych organów ścigania, organów nadzorczych i organów państwowych Ukrainy. Wśród adresatów znaleźli się: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Biuro Prokuratora Generalnego, Narodowa Agencja ds. Zwalczania Korupcji (NABU), Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP), Agencja ds. Reform Majątkowych (ARMA), Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, Krajowa Rada ds. Telewizji i Radia, Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNO) oraz posłowie do parlamentu Ukrainy.

Ta zakrojona na szeroką skalę inicjatywa dziennikarzy stanowiła kontynuację serii dziennikarskich śledztw dotyczących dalszych losów aktywów medialnych Ukraińskiego Holdingu Medialnego, które po 2014 roku należały w Ukrainie do zbiegłego oligarchy Siergieja Kurczenki. Mowa o tym w publikacjach „Ludzie Kurczenki: jak imperium medialne oligarchy »odrodziło się« na Ukrainie pod kontrolą rodziny Goldskiego” (z 9 października 2025 r.) oraz „Dziennikarze zwracają się do właściwych organów o zbadanie działalności finansowej osoby Kurczenki – Goldskiego” (z dnia 7 listopada 2025 r.), które wywołały szeroki oddźwięk społeczny.

W świetle nowo ujawnionych faktów redakcja wzywa organy ścigania oraz organy regulacyjne państwa do wydania jasnej oceny prawnej działalności właściciela serwisu medialnego „Komentarze” (comments.ua) Wiktora Goldskiego oraz jego otoczenia.

Szczegóły zapytania: o co pyta i czego domaga się redakcja

W szczegółowych dziennikarskich pismach skierowanych do organów ścigania i organów regulacyjnych agencja informacyjna UA.NEWS opisuje szereg nieprawidłowości prawnych związanych z Wiktorem Goldskim i domaga się od władz podjęcia oficjalnych działań w ramach ich kompetencji.

Na przykład dziennikarze zwracają się do NABU, SBU, OGP i SAP z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu śledztwa w postępowaniu karnym nr 42016000000003393 w sprawie przywłaszczenia mienia przedsiębiorstw państwowych o wartości ponad 12 miliardów hrywien, w której figuruje Siergiej Kurczanko, oraz o ustalenie, czy z tego postępowania wyodrębniono materiały dotyczące aktywów medialnych. Należy również ustalić, czy detektywi i śledczy zbadali informacje dotyczące wykorzystania cypryjskiej spółki SHERELL LIMITED (HE 322902) do legalizacji (prania) mienia oraz czy w sprawie tej struktury kierowano międzynarodowe wnioski o pomoc prawną.

Władze śledcze proszone są o sprawdzenie, czy zrealizowano polecenia dotyczące ustalenia faktycznych ostatecznych beneficjentów rzeczywistych spółek „EVOLUSHEN MEDIA” (kod 32711084), spółki „TO SHO NADO” (kod 42012709), spółki „COMMENTS TODAY” (kod 42015674) oraz spółki „WYDAWNICTWO »MASAVI«” (kod 40437063).

Dziennikarze serwisu UA.News zwrócili się do ARMA i Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego po przekazaniu w 2019 roku aktywów „Ukraińskiego Holdingu Medialnego” (UMH) pod zarząd ARMA, drugi znaczący aktyw medialny Kurczenki, spółka „EVOLUSHEN MEDIA” (wydawnictwo „Komentarze”, Kyiv Weekly, strona comments.ua), uniknął zajęcia i przekazania państwu. Ponadto przedstawiciele mediów proszą o sprawdzenie, czy przekazano materiały służące do ustalenia miejsca pobytu i zajęcia praw korporacyjnych, znaków towarowych oraz nazw domen, które faktycznie należą do zlikwidowanej na Cyprze spółki offshore SHERELL LIMITED, uznanej w dwóch wyrokach sądowych na Ukrainie za część przestępczej organizacji Janukowycza-Kurczenki.

Do Krajowej Rady ds. Telewizji i Radiofonii dziennikarze serwisu UA.News zwrócili się z prośbą o ocenę struktury własnościowej mediów internetowych „Komentarze” (identyfikator R40-01330), gdzie podmiotem w branży medialnej jest spółka „TO SHO NADO”, należąca do żony Goldskiego, podczas gdy prawa do samych znaków towarowych i domeny comments.ua są zarejestrowane na samego Goldskiego, a 100% udziałów założyciela spółki macierzystej posiada nieistniejąca firma cypryjska.

Ponadto dziennikarze wzywają Policję Narodową i prokuraturę do zbadania systematycznych przypadków wywłaszczania samotnych emerytów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji w Kijowie na korzyść Goldskiego przy udziale tego samego notariusza. A także przeprowadzenie pełnej kontroli okoliczności, w jakich Goldski uzyskał odroczenie od poboru przez Szewczenkowski Okręgowy Komitet Poborowy oraz Wspólny Komitet Miasta Kijowa na podstawie symulacji działalności dydaktyczno-naukowej w Akademii Pracy, stosunków społecznych i turystyki w ramach postępowania karnego na podstawie art. 358 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz posłowie do parlamentu otrzymali od dziennikarzy serwisu UA.News skierowali propozycję rozpatrzenia kwestii zastosowania indywidualnych specjalnych środków ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji) wobec osób i podmiotów prawnych zaangażowanych w utrzymywanie i obsługę wpływu medialnego objętego sankcjami oligarchy Kurczencego w czasie wojny na pełną skalę.

Początek historii: komu służy „rodzinny biznes” Goldskiego

Oligarcha objęty sankcjami Siergiej Kurczence, który jeszcze w 2014 roku przeniósł się do Rosji, nadal próbuje utrzymać swój wpływ na ukraińską przestrzeń medialną. Głównym narzędziem służącym utrzymaniu tych wpływów, według danych śledczych, stał się jego były podwładny, były zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych w „Ukraińskim Holdingu Medialnym” (UMH) Wiktor Goldski.

Kiedy po ucieczce Kurczenki aktywa UMH zostały zajęte i przekazane pod zarząd ARMA, holding „Evolushen Media” (wydawnictwa „Komentarie”, Kyiv Weekly, serwis comments.ua) został wycofany, a kontrolę nad nim przejęto zgodnie z klasycznymi modelami offshore i rodzinnymi. A mianowicie: zgodnie z danymi Jednolitego Rejestru Podmiotów (EDR), jedynym założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EVOLUTION MEDIA” z udziałem wynoszącym 100% nadal figuruje cypryjska firma SHERELL LIMITED. Firma ta została oficjalnie uznana orzeczeniami Sądu Rejonowego Podilskiego w Kijowie (sprawa nr 758/15964/17) oraz Sądu Rejonowego Moskovskiego w Charkowie (sprawa nr 643/17067/21) oficjalnie uznano za podmiot wchodzący w skład przestępczej organizacji Janukowycza. Pomimo tego, że w rejestrze spółek Republiki Cypru firma SHERELL LIMITED już wcześniej uzyskała status „Dissolved” (zlikwidowana), w Ukrainie formalnie nadal jest ona właścicielem działającego przedsiębiorstwa medialnego.

Ponieważ żadna osoba nie jest właścicielem całego majątku, aktywa podzielono między członków jednej rodziny: teścia Goldskiego, Siergieja Nazarowa, który figuruje jako dyrektor spółki „EVOLUSHEN MEDIA”; teściowa – urzędniczka Nina Choroszaeva, która kieruje Wydziałem Zdrowia Rady Miejskiej w Browarach, 10 października 2019 r. za zaledwie 5 000 hrywien nabyła znak towarowy „Kyiv Weekly”.

Żona Olga Goldska (Choroszaeva) jest właścicielką spółki „TO SHO NADO”, zarejestrowanej w Radzie Narodowej jako podmiot działający w branży medialnej na rzecz internetowego wydawnictwa „Komentarze”, a także spółką „VD Masavi” (która w 2020 roku próbowała nawet wziąć udział w konkursie ARMA na zarządzanie zajętym UMH). Sam Wiktor Goldski nabył znaki towarowe „Komentarze”, „Kommentarii”, „comments” oraz nazwę domeny comments.ua.

Warto zauważyć, jak Goldski z całych sił stara się dostać do kręgu oligarchów, naśladując nawet ich nawyki finansowe, i sam zrezygnował z kodu identyfikacyjnego. Wcześniej podobny trik zastosował inny bliski współpracownik Kurczenca – były prezes NBU Siergiej Arbuzow, z którym, według źródeł, wspólnie prowadzą biznes węglowy na rosyjskiej Czukotce za pośrednictwem cypryjskiej spółki Prontoservus Limited.

Afery mieszkaniowe: wywłaszczanie bezbronnych mieszkańców Kijowa

Równolegle z obsługą interesów medialnych zbiegłego oligarchy Wiktor Goldski figuruje w podejrzanych transakcjach dotyczących nieruchomości. Zgodnie z danymi Rejestru Praw Rzeczowych nagle stał się właścicielem dziewięciu mieszkań w Kijowie.

Po opublikowaniu pierwszych szczegółów do redakcji UA.NEWS zaczęli masowo zwracać się obywatele z szokującymi zeznaniami na temat istnienia systematycznego schematu przejmowania mieszkań od samotnych emerytów, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób uzależnionych od narkotyków w Kijowie, Mikołajowie i Kropywnickim.

Goldski rzekomo zawierał z samotnymi osobami umowy darowizny lub dożywotniej opieki. Zgodnie z prawem powinien był w pełni zapewnić utrzymanie podopiecznym, kupować leki i opłacać media. W praktyce jednak pod tymi adresami wykryto ogromne długi, dostawcy usług toczą spory sądowe z mieszkańcami, a samych starszych ludzi po prostu pozostawia się samym sobie.

Znana jest sprawa nr 761/31203/20 (Sąd Rejonowy Desnyjski w Kijowie): powód dopiero po pogrzebie siostry dowiedział się, że jej mieszkanie przeszło w ręce osób postronnych. Zmarła kobieta przez długi czas przebywała w szpitalu psychoneurologicznym nr 2 z diagnozą „psychozy epileptycznej” i nie była w stanie kontrolować swoich działań.

Wszystkie te wątpliwe transakcje poświadczała ta sama notariuszka o nazwisku Anciferowa, której działalność jest obecnie przedmiotem dochodzenia.

Fałszowanie dokumentów i pseudonaukowa „kryjówka” przed TCC

Obecnie działalnością Goldskiego zajmują się już organy ścigania. 3 kwietnia 2026 r. Komenda Policji Sviatoshynska w Kijowie wprowadziła informacje do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych na podstawie cz. 1 art. 358 Kodeksu karnego Ukrainy (fałszowanie dokumentów, pieczęci, stempli i formularzy, sprzedaż lub wykorzystywanie sfałszowanych dokumentów). Podstawą do wszczęcia śledztwa była oficjalna uchwała Sądu Rejonowego w Swiatoszynie.

Jak ustalili dziennikarze, jednym z kluczowych epizodów w ramach postępowania karnego nr 12026105080000387 jest próba uniknięcia mobilizacji przez Goldskiego poprzez symulowanie działalności dydaktycznej i naukowej. Początkowo 43-letni „magnat medialny” oficjalnie został zatrudniony jako adiunkt w Akademii Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki (APSVT). Jednak jego rzeczywisty wymiar pracy wynosił zaledwie 0,26 etatu, co zgodnie z prawem nie uprawnia do odroczenia poboru do wojska.

Zdając sobie z tego sprawę, w maju 2024 roku Goldski w trybie pilnym zapisał się na studia doktoranckie w trybie stacjonarnym w tej samej Akademii, aby wprowadzić w błąd Okręgowy Komitet Wersjowy im. Szewczenki oraz Komitet Wojskowy miasta Kijowa i uzyskać upragnione odroczenie. Administracja uczelni przez długi czas próbowała chronić swojego „gwiazdorskiego” doktoranta, odmawiając udzielenia informacji dziennikarzom, jednak pod presją oficjalnego śledztwa karnego została zmuszona do ujawnienia organom ścigania wszystkich szczegółów jego „naukowej” kariery.

Ataki sądowe na redakcję UA.NEWS

Próbując powstrzymać demaskujące publikacje, Wiktor Goldski zwrócił się do Sądu Rejonowego Pecherskiego w Kijowie z pozwem o ochronę honoru, godności i reputacji biznesowej przeciwko wydawcy serwisu UA.NEWS (sp. z o.o. „Agencja informacyjna »News Flash«”).

Początkowo sąd pozostawił pozew bez rozpatrzenia, ponieważ powód „zapomniał” uiścić około 4 tysięcy hrywien opłaty sądowej. Następnie, po usunięciu braków, Goldski doprowadził do przyjęcia pozwu do rozpatrzenia. Powód domaga się całkowitego usunięcia reportażu „Ludzie Kurczena: jak imperium medialne oligarchy »odrodziło się« na Ukrainie pod kontrolą rodziny Goldskiego” oraz sprostowania sześciu kluczowych tez.

Jednocześnie powód zamierza dochodzić od redakcji ponad 63 tysięcy hrywien kosztów sądowych (z których większość stanowią kwoty za przeprowadzenie prywatnych ekspertyz semantyczno-tekstowych oraz zarchiwizowanie stron internetowych).

Redakcja oczekuje na odpowiedź

Redakcja UA.NEWS podkreśla: wszystkie opublikowane fakty opierają się na informacjach pochodzących z jawnych rejestrów państwowych, orzeczeń sądowych i oficjalnych dokumentów. Będziemy w sposób odpowiedzialny informować społeczeństwo o każdym nowym etapie śledztwa w sprawie Wiktora Goldskiego i oczekujemy oficjalnych odpowiedzi oraz reakcji ze strony NABU, SBU, OGP, SAP, ARMA, Rady Narodowej oraz innych właściwych organów.

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