Założyciel firmy budowlanej „Autostrada”, Maksym Szkil, wezwał rząd do zrewidowania wydatków na budowę i przeznaczenia środków na opłacenie już wykonanych prac związanych z ochroną obiektów energetycznych. Zaproponował również angażowanie w realizację planów odporności firm, które dysponują odpowiednimi możliwościami i są w stanie zapewnić konkretne wyniki.

„Mając ogromny dług wobec firmy, rząd kontynuuje budowę nowej trasy H-31 (obwody dniepropetrowski i poltawski – red.) o wartości 10 mld hrywien, której bieżąca naprawa została przeprowadzona w 2026 roku, a państwo wydało na nią ponad 1 mld hrywien. W związku z tym nie ma żadnej potrzeby budowania nowej czteropasmowej drogi, skoro istnieje już istniejąca droga o wysokiej jakości! Wydatki te są nieuzasadnione. Istniejąca droga jest w idealnym stanie” – napisał Szkil.

Według niego firma „nie układała kostki brukowej” ani „nie przenosiła fontann”, lecz wykonywała prace, bez których główne trasy byłyby nieprzejezdne. Podkreślił, że cała ta działalność ma bezpośredni wpływ na gospodarkę kraju oraz na logistykę wojskową.

Założyciel firmy „Autostrada” przypomniał również, że firma buduje zabezpieczenia inżynieryjne obiektów energetycznych.

„Jeśli chodzi o obiekty ochrony energetyki – istnieją przykłady ponad 20 trafień w jedną podstację, w której firma Autostrada zapewniła ochronę, po czym transformatory nadal działają, a setki tysięcy ludzi mają dostęp do prądu. To świadczy o profesjonalizmie i wysokiej jakości pracy naszego zespołu” – stwierdził, dodając, że to właśnie jego firma jako pierwsza na Ukrainie spośród podmiotów wykonawczych w pełni zrealizowała przewidziany zakres prac na 15 obiektach zabezpieczeń inżynieryjnych.

„To konkretny wynik pracy w warunkach wojny. Nie są to raporty na Facebooku, filmy, oświadczenia ani obietnice, ale ukończone obiekty, które spełniają swoje zadanie” – zauważył Szkil.

Zwrócił się również publicznie do premiera Serhija Koreckiego i wezwał do rozpoczęcia oszczędzania środków na trasie H-31 oraz innych obiektach budownictwa kapitałowego, ponieważ dzięki temu pojawią się środki na spłatę zadłużenia z tytułu wyremontowanych dróg.

Według Szkila w ciągu ostatnich lat podczas prac związanych z ochroną obiektów energetycznych zginęło pięciu pracowników firmy „Autostrada”, a ponad 20 zostało rannych.

Ponadto w wyniku rosyjskich ataków zniszczono lub uszkodzono około 50 sztuk specjalistycznej techniki i sprzętu.

Zwrócił również uwagę na brak rekompensaty za te straty i stwierdził, że obowiązujący system rekompensat za ryzyko wojskowe nie zapewnia odpowiedniego odszkodowania, obarczając odpowiedzialnością za tę sytuację rząd.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie założyciela firmy budowlanej Autostrada, Maksyma Szkilia, opublikowane na Facebooku.

Autostrada wstrzymuje budowę wszystkich obiektów z powodu problemów z finansowaniem ze środków państwowych.

W ramach budowy metra na Wynohradzie w Kijowie montowana jest ściana szczelna o wartości 15 mln euro.

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