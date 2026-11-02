Aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku, do którego doszło wieczorem w niedzielę, 1 listopada. Jednocześnie dane osobowe użytkowników pozostały zabezpieczone – nie odnotowano wycieku informacji.

W wyniku włamania powiadomienia działały z przerwami, a użytkownicy otrzymywali fałszywe ostrzeżenia o zagrożeniu radiacyjnym, ataku chemicznym i walkach ulicznych. Programiści z firm Ajax Systems i Stfalcon we współpracy z odpowiednimi służbami i ministerstwami wyłączyli powiadomienia push i na pewien czas wstrzymali działanie aplikacji.

Obecnie powiadomienia o alarmach są wysyłane w zwykłym trybie. Na mapie wyświetlany jest żółty poziom zagrożenia, oznaczający zagrożenie ze strony dronów, oraz czerwony – w przypadku masowego ataku dronów lub rakiet. Wyświetlanie samych celów na mapie jest nadal przywracane.

W służbie prasowej podkreślono, że aplikacja nie gromadzi, nie przechowuje ani nie przekazuje ani danych osobowych, ani lokalizacji użytkowników, więc nic im nie grozi. Informacje, jakoby hakerzy włamali się na konta lub telefony użytkowników, zostały tam uznane za nieprawdziwe.

Osoby, które w wyniku ataku usunęły aplikację, mogą ją ponownie zainstalować ze sklepu App Store lub Google Play. Zabezpieczenia serwisu są już wzmacniane, aby zapobiec podobnym atakom.

Cyberatak na aplikację „Alarm Powietrzny” — co wiadomo

Około godziny 22:50 w niedzielę, 1 listopada, użytkownicy aplikacji „Alarm Powietrzny”, zwłaszcza w Kijowie, otrzymali jednocześnie powiadomienia o zagrożeniu radiacyjnym i chemicznym oraz o ryzyku walk ulicznych. Jak zauważono w centrum SPRAVDI, aplikacja wyświetliła również w języku rosyjskim ostrzeżenie o rzekomym wystrzeleniu rakiet typu „Oreshnik”. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy wkrótce poinformowały, że aplikacja została prawdopodobnie zhakowana, i zapewniły, że nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego. Fakt włamania potwierdziło również Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, wzywając do nieklikania w podejrzane linki.

Służba Państwowa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz Administracja Miejska Kijowa (KMDA) podkreśliły wówczas, że ogólnokrajowy system ostrzegania, syreny uliczne oraz aplikacja „Kijów Cyfrowy” działają w zwykłym trybie. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat wyjaśnił następnego dnia, że włamanie nie miało żadnego wpływu na działanie Sił Obronnych, ponieważ „Alarm Powietrzny” jest jedynie dodatkowym sposobem ostrzegania, a nie aplikacją samych Sił Powietrznych.

Informację tę przekazał dział prasowy aplikacji w komentarzu dla „Suspilne”.

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja Air Alert rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

Następnie Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

Czytaj nas na