Lider kartelu narkotykowego „Chimprom” Burkin, grożąc szefowi Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej (DBN) Dmitrijowi Torgalowi, wspominał Olega Tatara jako przeszkodę w usunięciu szefa tej jednostki.

Według zastępcy szefa Policji Narodowej Andrieja Nebitowa przedstawiciele „Chimpromu” uważali Tatara za problem i oferowali 2 miliony dolarów za usunięcie szefa DBN, jednak nie udało się zrealizować tego planu.

Jak twierdzi Nebitow, na nagraniach przywódca „Chimpromu” nazywa Tatara „towarzyszem z OP, który z jakiegoś powodu nas nie lubi”. „W rzeczywistości brzmi to znacznie bardziej dosadnie” – dodał. Jeśli śledczy wyrażą zgodę, nagrania te zostaną upublicznione.

Wzmianki na nagraniach o Tatarowie „na szczycie” Nebitow nazwał zemstą za zniweczone przestępcze projekty.

„Dokumentowanie takich grup przestępczych o zasięgu międzynarodowym wymaga pomocy różnych organów władzy, koordynacji między nimi oraz jednolitego stanowiska – jeśli chcecie, można to nazwać wolą polityczną” – podkreślił.

Za usunięcie Torgala ze stanowiska zaoferowano 2 mln dolarów za pośrednictwem pośredników. Rozkaz mógł podpisać jedynie ówczesny szef Policji Narodowej Iwan Wyhivskyi (obecnie minister spraw wewnętrznych), ale tak się nie stało. Według Nebitowa otoczenie Burkiny „wyciągało” od niego pieniądze, a Torgal, który otrzymywał bezpośrednie groźby, nie tylko zachował stanowisko, ale także został generałem policji.

Policja systematycznie rozbijała strukturę „Chimpromu” od 2023 roku we współpracy z amerykańską Agencją ds. Walki z Narkotykami (DEA). Utworzono również wspólne grupy śledczo-operacyjne z organami ścigania z Albanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy i Czech, zatrzymując ponad 50 osób. W sprawie ekstradycji Burkin policja współpracuje obecnie z DEA i Meksykiem – dwukrotnie ogłoszono go w międzynarodowym nakazie poszukiwania na podstawie czerwonych kart Interpolu.

Burkin zadeklarował gotowość do współpracy z NABU i SAP. Nebitow przypuszcza, że w ten sposób chce on uzyskać status informatora lub inny status, który pozwoli mu uniknąć odpowiedzialności karnej na podstawie innych artykułów. „Myślę, że to nie jest realna sytuacja i nie uda mu się tego zrealizować” – powiedział.

Policja Narodowa poinformowała Jegora Burkin o podejrzeniu o zlecenie i organizację przestępstw z użyciem przemocy, a także o utworzenie call center zajmujących się werbowaniem. Chodzi o utworzenie organizacji przestępczej, wymuszenia, umyślne zniszczenie mienia oraz handel narkotykami (cz. 1, 2 art. 255, cz. 4 art. 189, cz. 2 art. 194, cz. 3 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy).



O tym w wywiadzie dla serwisu LIGA.net opowiedział zastępca szefa Policji Narodowej – szef policji kryminalnej Andrij Nebitow.



SAP przygotowuje akt oskarżenia przeciwko przywódcy „Chimpromu”, Jegorowi Burkinowi.



Członkowie grupy przestępczej „Chimprom” planowali zarabiać w Kijowie do pół miliona dolarów tygodniowo. W tym celu chcieli wykorzystać luki w przepisach, które pozwalały na zmianę wzoru chemicznego syntetycznego kannabinoidu i sprzedaż go pod pozorem produktów pamiątkowych. Poinformował o tym sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ihor Klymenko, który opowiedział również o groźbach kierowanych pod jego adresem oraz o naciskach wywieranych na kierownictwo organów ścigania.

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