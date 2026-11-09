Wiceminister Ministerstwa Odbudowy Olijnik złożył rezygnację po niecałych trzech miesiącach pracy

Wiceminister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Rusłan Olijnik ogłosił zakończenie pracy w ministerstwie. Urzędnik pełnił tę funkcję niecałe trzy miesiące — rząd mianował go wiceministrem dopiero w sierpniu 2026 roku.

„Kończę pracę na stanowisku wiceministra ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy. Jest to moja osobista i przemyślana decyzja” – napisał urzędnik.

Rusłan Olijnik podziękował wszystkim, z którymi współpracował w ministerstwie, za zaufanie, wsparcie i wspólną pracę.

Jak powiedział, praca w ministerstwie stała się ważnym doświadczeniem zawodowym i pozwoliła mu zaangażować się w rozwiązywanie kwestii istotnych dla kraju.

„Z szacunkiem odnoszę się do zespołu i osób, z którymi miałem okazję współpracować. Jestem przekonany, że każdy etap kariery zawodowej dostarcza nowych doświadczeń i otwiera możliwości dla dalszej pracy” – zaznaczył.

Rusłan Olijnik nie wyjaśnił powodów swojej decyzji. Jednocześnie urzędnik dodał, że przed nim czeka nowy etap i nowe zadania.

Olijnik poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że specjalnie utworzona grupa robocza Ministerstwa Odbudowy, na czele której stoi wiceminister Rusłan Olijnik, otrzymała od rządu zadanie, by do 15 listopada w trybie przyspieszonym zapewnić głównym podstacjom w obwodzie kijowskim drugi poziom ochrony. Chodzi zarówno o przyspieszenie samych prac budowlanych, jak i o uproszczenie procedur administracyjnych oraz przyspieszenie finansowania.

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