Wiceminister ds. odbudowy Olijnik będzie odpowiedzialny za ochronę sektora energetycznego obwodu kijowskiego

Specjalnie powołana grupa robocza Ministerstwa Odbudowy, na czele z wiceministrem Rusłanem Olijnikiem, otrzymała od rządu zadanie, by do 15 listopada w trybie przyspieszonym zapewnić głównym podstacjom w obwodzie kijowskim drugi poziom ochrony. Chodzi zarówno o przyspieszenie samych prac budowlanych, jak i o uproszczenie procedur administracyjnych oraz przyspieszenie finansowania.



Masowe ataki na sektor energetyczny obwodu kijowskiego tej jesieni potwierdziły, że region ten wymaga szczególnej uwagi, a ochronę jego obiektów energetycznych należy przyspieszyć.

W połowie października w Ministerstwie Odbudowy, Infrastruktury i Transportu utworzono międzyresortową grupę roboczą, która ma pomóc obwodowi kijowskiemu w realizacji zaplanowanych działań dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej. W szczególności chodzi o przyspieszenie realizacji przyjętego jeszcze w lutym 2026 r. Kompleksowego planu odporności regionu. Na czele grupy stanął wiceminister Rusłan Olijnik. Do prac zaangażowano przedstawicieli Ministerstwa Energii, Państwowej Służby Łączności Specjalnej, Państwowej Służby Ratownictwa i Ochrony Ludności, Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy, Kijowskiej Administracji Obwodowej oraz przedsiębiorstw energetycznych.

Kompleksowy plan odporności to dokument, który szefowie obwodów i Kijowa opracowali i przedstawili na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przewiduje on rezerwowe zasilanie infrastruktury krytycznej, rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz fizyczną ochronę obiektów energetycznych. Regiony i gminy samodzielnie określały priorytetowe obiekty i prace, a Rada Ministrów zatwierdzała plany i przyznawała pełne lub częściowe finansowanie. Ze względów bezpieczeństwa konkretna lista obiektów nie jest ujawniana.

Obwód kijowski, zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 257-r, otrzymał nieco ponad 1 mld hrywien. Kolejne 600 mln hrywien przeznaczono z budżetu obwodowego (dotacja na mocy rozporządzenia nr 821-r). Rząd długo nie rozdzielał środków, przez co pierwotny termin realizacji planów odporności – 1 września – został faktycznie przekroczony. W rzeczywistości uporządkowanie i przyspieszenie tego procesu jest jednym z kluczowych zadań grupy roboczej Olijnika.

To właśnie Olijnik będzie odtąd odpowiedzialny za przyspieszenie realizacji niezbędnych działań i prac na obiektach infrastruktury krytycznej oraz za przeprowadzenie tych prac w jak najkrótszym czasie, w celu zapewnienia funkcjonowania ludności obwodu kijowskiego w warunkach stanu wojennego.

Zadanie priorytetowe

Wśród zadań priorytetowych znajduje się przeprowadzenie kompleksowej analizy gotowości podstacji 110 kV na terenie obwodu, wielkości przewidzianego, przydzielonego i wykorzystanego finansowania, a także stanu opracowania i przebiegu ekspertyzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Należy również jak najszybciej określić wykaz problemów, zagrożeń i okoliczności utrudniających terminowe zakończenie prac oraz oddanie podstacji do eksploatacji w wyznaczonych terminach. Odpowiednie korekty dokumentacji projektowo-kosztorysowej muszą zostać wprowadzone do końca października.

Już w najbliższych dniach władze lokalne i odpowiedzialne przedsiębiorstwa energetyczne powinny wybrać wykonawców do stałego i tymczasowego podłączenia podstacji do odpowiednich sieci elektrycznych oraz przedstawić uzgodnione propozycje dotyczące terminów wykonania tych prac i wysokości finansowania. Ponadto do końca października administracja obwodowa powinna przeprowadzić audyt finansowy już dokonanych płatności i wykonanych prac: uzgodnienie rozliczeń z firmami wykonawczymi, ustalenie faktycznego zakresu wykonanych prac, ich wartości oraz zgodności z protokołami odbioru, zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową, ustalenie kwot zaległości oraz zaliczek niepotwierdzonych wykonanymi pracami itp.

Przed przekazaniem funkcji zamawiającego Agencji Odbudowy należy dokonać wszystkich niezbędnych rozliczeń z wykonawcami, a w najbliższych dniach – rozpatrzyć kwestię zaliczek na prace związane z podłączeniem podstacji do sieci.

Wiceminister Rusłan Olijnik od ponad tygodnia osobiście zajmuje się sprawdzaniem gotowości obiektów w obwodzie kijowskim oraz koordynacją kwestii związanych z terminami wykonania prac i finansowaniem, ryzykiem opóźnień, a także wykorzystaniem już wypłaconych zaliczek oraz weryfikacją zgodności wydatkowanych środków z faktycznie wykonanymi pracami.

Od ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy de facto zależy możliwość wykonania zaplanowanych prac mających na celu zapewnienie ochrony obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim w krótkim terminie. Właśnie dlatego zadanie to powierzono wiceministrowi, który ma zapewnić współpracę wszystkich zaangażowanych organów i organizacji, sprzyjać operacyjnemu rozwiązywaniu kwestii technicznych i organizacyjnych oraz kontrolować przestrzeganie ustalonych terminów.



Przypomnijmy, że w projekcie budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 przewidziano 60 mld hrywien na przygotowanie i wdrożenie kompleksowych planów odporności regionów.

Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego zatwierdziła plan odporności Kijowa, którego realizacja już się rozpoczęła.

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