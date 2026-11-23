Poseł Siergiej Labazjuk, którego 23 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny skazał na siedem lat pozbawienia wolności za próbę przekupienia wysokich urzędników, poinformował, że nie zgadza się z wyrokiem i zamierza złożyć apelację.

Polityk przyznał się do popełnienia błędu i oświadczył, że nie zrzuca odpowiedzialności na innych, jednak podkreśla, iż doszło do prowokacji do popełnienia przestępstwa, oraz twierdzi, że sąd nie uwzględnił argumentów obrony dotyczących udokumentowania spotkań przed rozpoczęciem postępowania, okoliczności, w jakich doszło do rozmów o nielegalnych korzyściach oraz legalności uzyskanych dowodów, a także zakwestionował 40-minutową przerwę przed ogłoszeniem wyroku po wystąpieniu drugiego oskarżonego, Denisa Nazimowa.

Według słów Labazuka, jego przedsiębiorstwo zatrudniające około 1,5 tysiąca pracowników doświadczyło poważnych trudności finansowych po rozpoczęciu wojny na pełną skalę z powodu utraty części aktywów, braku otwartego rynku zleceń oraz długu państwowego wynoszącego prawie miliard hrywien za zrealizowane zamówienia, a próby utrzymania działalności i miejsc pracy przerodziły się później w dyskusję na temat „procentów”. W tej samej sprawie dotyczącej próby przekupienia byłego wicepremiera Aleksandra Kubrakowa oraz byłego szefa Państwowej Agencji Odbudowy Mustafy Najema WAKS skazał dyrektora firmy „Yu AR Di” Denisa Nazimowa na sześć lat pozbawienia wolności, nałożył na firmę grzywnę w wysokości 10 mln hrywien oraz utrzymał w mocy kaucję w wysokości 40 mln hrywien dla Labazuka i 12 mln hrywien dla Nazimowa, podczas gdy sam Nazimow zaprzecza winie i oskarża Najema o prowokację.

Źródło: oświadczenie posła Serhija Labazuka na Facebooku.

W listopadzie 2023 roku posłowi z frakcji „Za przyszłość” Siergiejowi Labazjukowi postawiono zarzut wręczenia łapówki. Według wersji śledztwa, wraz z dyrektorem swojej firmy „URD Ukraińskie Drogi” Denisem Nazimowem Labazjuk próbował przekazać łapówkę ministrowi Aleksandrowi Kubrakowowi oraz przewodniczącemu Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Mustafie Najemowi. W sierpniu 2023 roku podejrzany rzekomo poprosił o przyznanie firmie URD kontraktów na odbudowę obiektów infrastrukturalnych o wartości 1 mld hrywien. W zamian za to zaproponował „prowizję” w wysokości 3–5% wartości każdego kontraktu. Detektywi udokumentowali pierwszą część łapówki w wysokości 150 tysięcy dolarów (5,4 mln hrywien), a pieniądze przekazano w chińskim pudełku na parkingu jednego ze stołecznych supermarketów.

W poniedziałek, 23 listopada, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał posła Siergieja Labazuka oraz dyrektora firmy „YARDI” Denisa Nazimowa winnymi próby przekupstwa byłego wicepremiera Aleksandra Kubrakowa oraz byłego szefa Państwowej Agencji Odbudowy Mustafy Najema.

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