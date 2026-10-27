Maksymczuk, członek Azowa skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej, powrócił z niewoli podczas ostatniej wymiany więźniów

W ramach wymiany jeńców 23 października do Ukrainy powrócił obrońca Mariupola i żołnierz 1. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” Oleksandr Maksymczuk. W Federacji Rosyjskiej został on bezprawnie skazany na 20 lat pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze na podstawie sfabrykowanych zarzutów dotyczących rzekomego udziału w „ugrupowaniu terrorystycznym”.

Informację o powrocie żołnierza oficjalnie potwierdziła służba prasowa jednostki.

Maksymczuk trafił do niewoli w maju 2022 roku podczas ewakuacji ludności cywilnej i wojskowych z terenu zakładu „Azowstal”. Podczas pobytu w rosyjskiej niewoli przebywał w kolonii w Oleniwce i przeżył zamach terrorystyczny zorganizowany przez okupantów przeciwko ukraińskim jeńcom wojennym. W sumie w ramach tej wymiany do domu powróciło 270 Ukraińców, z których większość broniła Mariupola. Według danych pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa, w ramach tej procedury udało się uwolnić rekordową liczbę skazanych w Rosji ukraińskich żołnierzy – 86 osób.

Źródło: „Interfax-Ukraina”.

W ramach procesu negocjacyjnego 23 października Ukraina odzyskała z rosyjskiej niewoli 270 osób. Wśród nich było 261 żołnierzy i dziewięciu cywilów. Wymiana odbyła się z polecenia prezydenta Ukrainy przy udziale Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi.

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