Skazano agentkę Rosji, która szpiegowała w obiektach wojskowych pod przykrywką sprzątaczki

Na podstawie materiału dowodowego zebranego przez kontrwywiad i śledczych Służby Bezpieczeństwa na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia skazano agentkę rosyjskiego wywiadu wojskowego, którą SBU zdemaskowała w październiku 2024 roku w Charkowie.

Sąd uznał kobietę za winną zdrady państwowej na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa. Jak wykazało śledztwo, koordynowała ona ataki rakietowo-bombowe rosyjskich sił zbrojnych na zapasowe punkty dowodzenia i pozycje bojowe obrońców miasta położonego w pobliżu linii frontu.

Aby zrealizować swoje zadanie wywiadowcze, sprawczyni oferowała żołnierzom pomoc w sprawach domowych za symboliczną opłatą. W szczególności sprzątała w mieszkaniach, w których tymczasowo mieszkali żołnierze. W ten sposób agentka starała się zdobyć zaufanie ukraińskich obrońców, prowadząc z nimi poufne rozmowy, aby wydobyć potrzebne informacje. Następnie kobieta udawała się w teren, gdzie weryfikowała zebrane dane wywiadowcze, a w przypadku ich potwierdzenia rejestrowała ukraińskie obiekty kamerą w telefonie.

Pracownicy SBU zatrzymali ją na gorącym uczynku, gdy sprawczyni prowadziła dalszy rozpoznanie w pobliżu budynku Sił Obronnych. Zgodnie z materiałami sprawy, korygowaniem ognia wroga zajmowała się zwerbowana przez GRU RF lokalna bezrobotna. Znalazła się w polu widzenia rosyjskich agentów podczas poszukiwania szybkich zarobków na specjalistycznych kanałach Telegramu. Po zwerbowaniu sprawczyni pozostawała w kontakcie z funkcjonariuszem rosyjskich służb specjalnych, którego tożsamość ustaliła SBU. Podczas przeszukania u zatrzymanej zabezpieczono smartfon, na którym gromadziła zrzuty ekranu z Google Maps z zaznaczonymi obiektami sił obronnych Charkowa w celu przekazania ich wrogowi.

Źródło: centrum prasowe SBU.

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim zdemaskowano i zatrzymano agentkę FSB, która koordynowała rosyjskie ataki na obiekty energetyczne. Kobieta gromadziła informacje o elektrowniach i przekazywała współrzędne wrogowi.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Policja Narodowa udaremniły kolejną próbę rosyjskich służb specjalnych mającą na celu destabilizację sytuacji w Kijowie. Tym razem w centrum stolicy zatrzymano agenta FSB, który przygotowywał podpalenie budynku Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy.

Rosyjski agent, działający w obwodzie kirowogradzkim, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sprawca, działając na zlecenie Federacji Rosyjskiej, próbował zainstalować lokalizator GPS na specjalnym pojeździe eskortującym kolumny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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