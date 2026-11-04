W Ukrainie utrzymuje się trudna sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. W związku z pracami naprawczymi rząd i organy ścigania powinny skontrolować przedsiębiorstwa, które mają opóźnienia w naprawie uszkodzonych obiektów.

Głowa państwa podkreśliła, że w całym kraju struktury państwowe, władze obwodowe i lokalne muszą działać jak najszybciej i jak najskuteczniej. Dotyczy to również przedsiębiorstw dostarczających ludności energię elektryczną, ciepło i wodę, niezależnie od formy własności.

„Zleciłem rządowi i organom ścigania, aby do końca dzisiejszego dnia przedstawiły odpowiedni wykaz działań, które zapewnią pełną współpracę z tymi przedsiębiorstwami, które obecnie mają zaległości w naprawach i odbudowie” – poinformował prezydent.

Według Zełenskiego, z powodu powtarzających się rosyjskich ataków i ciągłych alarmów powietrznych prace naprawcze trwają znacznie dłużej niż zwykle.

Jednocześnie prezydent zapewnił, że zgromadzono zapasy niezbędnego sprzętu, a odbudowa uszkodzonych obiektów powinna następować po każdym ostrzale.

Osobno głowa państwa zwróciła uwagę na sytuację w regionach, gdzie przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody są nadal szczególnie odczuwalne.

„Sytuacja w Kijowie jest obecnie szczególnie trudna: mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu i wody. Nie jest łatwo również w obwodach kijowskim, żytomierskim, czernihowskim, sumskim, poltawskim, charkowskim, czerkaskim, winnickim, a także donieckim, gdzie działania wojenne stwarzają wyjątkowe wyzwania” – podkreślił głowa państwa.

Prezydent poinformował również o problemach z dostawami energii elektrycznej w obwodach południowych. Tam nadal obowiązują harmonogramy godzinowych i awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Rząd i organy ścigania mają przedstawić środki mające na celu zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie nadążają z pracami naprawczymi i odbudowowymi.

Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski.

Przypomnijmy, że dzięki całodobowej pracy pracowników sektora energetycznego w nocy udało się częściowo ustabilizować sytuację w systemie energetycznym po zakrojonych na szeroką skalę rosyjskich atakach. W większości regionów Ukrainy, w tym w Kijowie, zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej i powrócono do harmonogramów godzinowych ograniczeń.

Przypomnijmy, że we wtorek, 3 listopada, rosyjscy terroryści zaatakowali infrastrukturę energetyczną w Żytomierzu. Władze przygotowują się do uruchomienia punktów odporności.

W stolicy i obwodzie kijowskim w ciągu dnia 4 listopada obowiązują awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

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