Zelenski zlecił sprawdzenie sytuacji w zakresie dostaw ciepła w regionach

Prezydent Wołodymyr Zełenski przeprowadził telekonferencję poświęconą skutkom rosyjskich ostrzałów.

Zaktualizowano potrzeby regionów w zakresie sprzętu energetycznego oraz omówiono prace związane z odbudową w obwodach dniepropetrowskim, odeskim i donieckim.

Członkom rządu, we współpracy z Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Biurem Prezydenta, zlecono sprawdzenie sprawozdań obwodów dotyczących dostaw ciepła i zaopatrzenia w sprzęt.

Omówiono również rezerwowe trasy transportowe w Kijowie oraz wzmocnienie ochrony obiektów energetycznych i logistycznych, które Rosja aktywnie atakuje. Wyznaczone zadania należy zrealizować w ciągu doby.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Według stanu na poranek 10 listopada ogrzewanie podłączono już w 85% budynków mieszkalnych w Kijowie, obsługiwanych przez komunalne firmy zarządzające. Proces dostarczania ciepła w stolicy znajduje się w końcowej fazie.

Pełne podłączenie budynków mieszkalnych w Kijowie do ogrzewania zajmie około 10 dni. Ciepło jest dostarczane jednocześnie we wszystkich dzielnicach stolicy, bez podziału na kolejki według lokalizacji.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki oświatowe i przychodnie.

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