Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z załogą spółki akcyjnej „Ukrzaliznytsia” wyraził wdzięczność 185 tysiącom pracowników firmy za zapewnienie logistyki, ewakuację milionów obywateli oraz przewóz setek zagranicznych przywódców w czasie pełnej inwazji.

Głowa państwa uczciła pamięć 1220 kolejarzy, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji, w szczególności pośmiertnie odznaczył Orderem „Za Zasługi” III stopnia asystenta maszynisty lokomotywy elektrycznej z zajezdni „Darnica” Witalija Kislometa, który zginął podczas ostrzału rakietowego 1 września.

Prezydent odznaczył państwowymi odznaczeniami specjalistów z branży i przypomniał o decyzji Rady Ministrów dotyczącej comiesięcznych dodatków dla pracowników zaangażowanych w likwidację skutków wrogich ataków.

Podczas uroczystości prezes zarządu spółki Oleksandr Percowski przedstawił sprawozdanie z realizacji programu „UZ Doveze” z wykorzystaniem tras kombinowanych „pociąg + autobus” oraz „pociąg + kolejka podmiejska” w celu zapewnienia połączeń z regionami o utrudnionym dostępie, a także o całodobowej pracy „Żelaznego Centrum Dowodzenia”, które monitoruje zagrożenia powietrzne wzdłuż torów i operacyjnie zmienia trasy lub zatrzymuje pociągi. Zgodnie z przedstawionymi danymi „Ukrzaliznytsia” przewozi co miesiąc 2,2 mln pasażerów, mimo że tylko w październiku bieżącego roku rosyjskie wojska zniszczyły ponad 60 lokomotyw, których odbudowa i uzupełnienie odbywa się obecnie przy wsparciu międzynarodowych partnerów z Finlandii, Słowacji i krajów bałtyckich.

Informację tę podała służba prasowa Kancelarii Prezydenta.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył żołnierzy, którzy brali udział w operacji „Vivaldi”. Odznaczenia państwowe otrzymali żołnierze 21. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych Kraken, 125. oddzielnej ciężkiej brygady zmechanizowanej oraz 25. oddzielnego batalionu przeciwczołgowego.

Zełenski wręczył odznaczenia państwowe żołnierzom Centrum Operacji Specjalnych „A” (bardziej znanego jako „Alfa”) Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Uroczysta ceremonia odbyła się z okazji 32. rocznicy utworzenia tej legendarnej jednostki.

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