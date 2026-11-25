Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, na dzień 25 listopada najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii występuje w Dnieprze, obwodzie dniepropetrowskim oraz w Zaporożu.

Jak powiedział, we wszystkich obiektach uszkodzonych w wyniku rosyjskich ostrzałów trwają prace naprawcze i mimo że specjaliści muszą wstrzymywać remonty z powodu ciągłego zagrożenia nowymi atakami, pracownicy sektora energetycznego mają zapewniony cały niezbędny sprzęt i zasoby, aby przywrócić dostawy prądu odbiorcom.

Głowa państwa zaznaczyła, że wojska rosyjskie celowo atakują linie elektroenergetyczne, sieci i podstacje, aby utrudnić przesył energii elektrycznej z elektrowni, i obiecała odpowiednią reakcję na każdy atak. Osobno Zełenski wyróżnił żołnierzy Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy przy użyciu ukraińskich dronów zaatakowali rosyjskie lotnisko wojskowe, i podkreślił, że wrogie siły powietrzne, okręty wojenne oraz statki przewożące rosyjską broń pozostają legalnymi celami Ukrainy.

Źródło: wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w serwisie Telegram.

W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci przesyłowe i pozbawiono zasilania część Dniepru, a także rejonów dnieprowskiego, pawłogradzkiego, synełnikowskiego i samarowskiego.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

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