Posiedzenie Sztabu Naczelnego dowódcy w poniedziałek, 23 listopada, skupiało się na przeciwdziałaniu rosyjskim dronom odrzutowym w bieżącym i przyszłym roku, z uwzględnieniem planów agresora dotyczących ich produkcji i wykorzystania. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski.

Według danych wywiadu znane są wielkości rosyjskiej produkcji dronów oraz schematy dostaw komponentów, co wymaga zaostrzenia sankcji, ściślejszej kontroli eksportu w szeregu krajów, a także zwiększenia własnych środków do ich zestrzeliwania.

Prezydent zaznaczył, że w celu wzmocnienia obrony Ukraina potrzebuje większej liczby myśliwców F-16 i Gripen, których dostawy spodziewane są od stycznia, a także rozbudowy floty lotniczej jako całości — nad tym pracują przywódcy państw, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Obrony. Ponadto ukraińscy producenci broni zaprezentowali skuteczniejsze środki przechwytujące przeciwko rakietom samobójczym typu „szahid”, które planuje się zamówić w jak największej ilości.

Źródło: oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego po zakończeniu posiedzenia Sztabu.

Podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

Ukraina spodziewa się pierwszych myśliwców Gripen w styczniu–lutym 2027 roku — Ukraina spodziewa się pierwszych myśliwców Gripen w styczniu–lutym 2027 roku — powiedział Zełenski.

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