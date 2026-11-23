Ukraina jest gotowa w najbliższym czasie przeprowadzić czterostronne rozmowy z udziałem Europy, Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie zakończenia wojny, jednak przed tym spotkaniem Kijów, Waszyngton i partnerzy europejscy muszą uzgodnić wspólny porządek obrad.

O tym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek podczas wystąpienia w formie wideokonferencji na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Bundestagu w Berlinie.

Według głowy państwa Ukraina jest gotowa na takie spotkanie „dosłownie jutro” i ma nadzieję, że odbędzie się ono jeszcze przed Bożym Narodzeniem, o czym wcześniej wspominali partnerzy międzynarodowi. Jednocześnie podkreślił znaczenie starannego przygotowania i wypracowania wspólnego stanowiska Ukrainy, Europy i Ameryki, które zapewni lepszy wynik przy stole negocjacyjnym.

Zełenski podkreślił, że stronie amerykańskiej udało się już osiągnąć porozumienie w sprawie włączenia przedstawicieli europejskich do procesu negocjacyjnego, na czym Kijów nalegał od pierwszego dnia działań dyplomatycznych. W przekonaniu prezydenta format spotkania — Ukraina, Europa i USA z jednej strony oraz Rosja z drugiej — odpowiada przyszłej architekturze bezpieczeństwa i faktycznie stanowi negocjacje Zachodu z Moskwą, a kluczową kwestią porozumień powinno stać się rzeczywiste zagwarantowanie bezpieczeństwa, które nie pozwoli Rosji wykorzystać pokoju jako przerwy przed nową agresją.

Źródło: Ukrinform.

Wcześniej Zełenski poinformował, że kolejny etap rozmów może odbyć się przed Bożym Narodzeniem.

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow poinformował, że kolejne trójstronne rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie mają się odbyć w najbliższym czasie. Nie podał jednak dokładnej daty spotkania.

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