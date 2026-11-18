Zelenski omówił z Markarową kwestie odbudowy i pozyskiwania inwestycji
18 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z doradczynią ds. odbudowy Oksaną Markarową.
Strony omówiły kwestie stabilności gospodarczej Ukrainy, pozyskiwania inwestycji oraz rozwoju innowacji biznesowych we współpracy z firmami amerykańskimi i europejskimi.
Według prezydenta na najbliższe miesiące określono kluczowe zadania i działania, na których Ukraina powinna się skupić. Zełenski podkreślił również znaczenie utrzymywania komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi na różnych szczeblach.
Źródło: Wołodymyr Zełenski.
Była ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Oksana Markarowa oficjalnie zdementowała informacje o rzekomej propozycji objęcia stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.
Była ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa, której typowano na stanowisko szefowej Biura Prezydenta lub przedstawicielki przy MFW, została mianowana doradczynią Zełenskiego ds. odbudowy i inwestycji.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował ambasador Ukrainy w USA Oksanę Markarową o zamiarze zwolnienia jej ze stanowiska. Jednocześnie zaproponował jej pozostanie w zespole na innym stanowisku.