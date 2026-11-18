18 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z doradczynią ds. odbudowy Oksaną Markarową.

Strony omówiły kwestie stabilności gospodarczej Ukrainy, pozyskiwania inwestycji oraz rozwoju innowacji biznesowych we współpracy z firmami amerykańskimi i europejskimi.

Według prezydenta na najbliższe miesiące określono kluczowe zadania i działania, na których Ukraina powinna się skupić. Zełenski podkreślił również znaczenie utrzymywania komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi na różnych szczeblach.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Była ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Oksana Markarowa oficjalnie zdementowała informacje o rzekomej propozycji objęcia stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Była ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa, której typowano na stanowisko szefowej Biura Prezydenta lub przedstawicielki przy MFW, została mianowana doradczynią Zełenskiego ds. odbudowy i inwestycji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował ambasador Ukrainy w USA Oksanę Markarową o zamiarze zwolnienia jej ze stanowiska. Jednocześnie zaproponował jej pozostanie w zespole na innym stanowisku.

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