Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym duńskiemu dziennikarzowi Benjaminowi Gave opowiedział, czy tęskni za karierą aktorską, jak spędza czas z rodziną oraz jak wojna wpłynęła na jego samopoczucie.

Prezydent zaznaczył, że kochał swoją pracę jako aktor, producent i scenarzysta, a zwłaszcza proces tworzenia nowych historii, jednak nie tęskni za przeszłością. Najbardziej brakuje mu czasu spędzanego z rodziną.

Zelenski przyznał również, że nie uważa się za dobrego ojca z powodu ciągłego natłoku obowiązków. Kiedy nadarza się okazja, by spędzić czas z dziećmi, chce nie tylko pomagać im w nauce, ale także rozmawiać o ich przeżyciach i życiu.

Prezydent wspomniał również, że jego opaska fitness Whoop wskazuje zaledwie 4–6% regeneracji. Jak twierdzi, przyjaciele byli zaskoczeni tak niskimi wynikami, a żona zauważa, że ostatnio nieco postarzał się.

Źródło: wywiad Wołodymyra Zełenskiego z Benjaminem Gavą