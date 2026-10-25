Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

Drogi rozwiązania konfliktu oraz ewentualne zorganizowanie szczytu w Abu Zabi lub w Europie zależą od wielu czynników, w szczególności od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na razie nie wiadomo, co dokładnie spowodowało zmianę retoryki Kremla, jednak nie można wykluczyć istnienia niepublicznych porozumień między USA a Rosją.

Jednocześnie Stany Zjednoczone ostrzegły przed niebezpieczeństwem zniesienia sankcji wobec Rosji przed osiągnięciem rzeczywistych rezultatów, ponieważ sankcje zostały nałożone w związku z agresją zbrojną, a nie ze względu na sam fakt prowadzenia dialogu.

Źródło: Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.

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