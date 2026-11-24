Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Zakarpaciu podarował premierowi Węgier Péterowi Madjarowi gazety z 1942 roku, w których wspomniano o jego pradziadku, który pracował jako notariusz w Mukaczewie.

O tym sam Mádor opowiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim w Użhorodzie podsumowującej rozmowy, nazywając ten prezent wyjątkowym.

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Węgierski premier podkreślił, że Zakarpacie ma dla niego ogromną wartość osobistą ze względu na historię rodziny oraz własne doświadczenia związane z podróżami w te strony jeszcze jako gimnazjalista w listopadzie 1998 roku, kiedy wraz z kolegami z klasy przywoził leki i sprzęt medyczny po wielkiej powodzi, a także wspomniał swoją wizytę w 2024 roku w kijowskim szpitalu „Okhmatdyt”, uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.

Źródło: „Ukrinform”.

24 listopada w Użhorodzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Węgier Péterem Magyarem. Prezydent określił rozmowy jako merytoryczne i poinformował o konkretnych ustaleniach. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Magyarem w Użhorodzie.

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