Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej projekt ustawy, który przewiduje przywrócenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Zełenski skierował projekt ustawy

9 listopada okazało się, że Zełenski skierował do Rady projekt ustawy mający na celu przywrócenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników SBU.

Jest to ustawa o wprowadzeniu zmian do ustawy Ukrainy „O zapobieganiu korupcji” w zakresie specyfiki składania oświadczeń majątkowych przez poszczególne kategorie żołnierzy sił bezpieczeństwa oraz dostępu do oświadczeń w warunkach stanu wojennego.

Prezydent uznał go za pilny. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Najwyższą Ukrainy, przekazany do rozpatrzenia kierownictwu oraz skierowany do rozpatrzenia przez komisję Rady Najwyższej.

Informację tę podano z odniesieniem do karty odpowiedniego projektu ustawy na stronie internetowej Rady Najwyższej Ukrainy.

Wideo: Zełenski zareagował na ujawnienie informacji dotyczących pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w sprawie Kartagina.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) poinformowała, że kierownictwo Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) składa swoje oświadczenia majątkowe w publicznej części rejestru.

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