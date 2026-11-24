Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Magyarem w Użhorodzie.

Głowa państwa podziękowała węgierskiemu premierowi za to, że rozpoczął swoją wizytę od oddania hołdu pamięci ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie kraju.

Zełenski określił to spotkanie jako ważne dla stosunków Ukrainy z Węgrami i Unią Europejską. Podkreślił, że Ukraina nadal pracuje nad otwarciem klastrów negocjacyjnych dotyczących przystąpienia do UE i dąży do rozwijania konstruktywnych stosunków z sąsiednimi państwami.

Według prezydenta Ukraina pracuje obecnie nad poprawą stosunków nie tylko z Węgrami, ale także z Polską, Rumunią i Mołdawią.

Źródło: Ukrinform

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Máder zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.

Máder skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

Premier Węgier Péter Magyar publicznie oskarżył swojego poprzednika Viktora Orbána o ukryte nawoływania do zbrojnego powstania i siłowej zmiany porządku konstytucyjnego.

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