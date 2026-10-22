Zelenski wyjaśnił, na czym polegał rosyjski atak rakietą kasetową na Pechersk

W nocy z 21 na 22 października wojska Rosji wystrzeliły w kierunku Kijowa trzy pociski balistyczne z głowicami kasetowymi, z których jeden uderzył w dzielnicy Pechersk, pomiędzy Ławrą Kijowsko-Pecherską a klasztorem Świętego Wwiedena. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Według głowy państwa wybór broni o zasięgu rażenia do 400 metrów oraz obszaru cywilnego, w którym nie znajdowały się żadne obiekty wojskowe, był świadomym dążeniem do wyrządzenia jak największych strat i zniszczeń wśród ludności cywilnej. W wyniku wybuchu amunicji kasetowej w powietrzu uszkodzono budynki klasztoru, domy mieszkalne, sklepy i kawiarnie, co – według prezydenta – potwierdza brak zamiarów ze strony Rosji dotyczących zaprzestania działań wojennych.

Źródło: Telegram Zełenskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 21 na 22 października uszkodzony został klasztor męski św. Wwiedena należący do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Według doniesień rannych zostało dwóch parafian. Jak podaje serwis, odłamki uszkodziły dach klasztoru. Doniesiono również o dwóch rannych wśród parafian. Na razie nie ma informacji na temat ich stanu.

W nocy z 21 na 22 października w wyniku połączonego ataku rosyjskiego na Kijów uszkodzony został park handlowy „Pocajna”. Uderzeniu uległo kilka sklepów na terenie kompleksu handlowego.

Sklep z artykułami sportowymi Decathlon przy ulicy Počajna w Kijowie tymczasowo zawiesił działalność z powodu uszkodzeń spowodowanych atakiem balistycznym w nocy z 21 na 22 października. Obecnie placówka nie obsługuje klientów.

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