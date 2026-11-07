Zelenski pośmiertnie nadał tytuł Bohatera Ukrainy żołnierzom, którzy wraz z nim wysadzili most pod Irpeniem w 2022 roku

6 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski nadał pośmiertnie tytuł Bohatera Ukrainy wraz z orderem „Złotej Gwiazdy” dwóm żołnierzom – porucznikowi Zacharowi Kwasnemu i młodszemu sierżantowi Romanowi Szymańskiemu.

W dokumentach zaznaczono, że tytuły te przyznano za osobistą odwagę i bohaterstwo wykazane w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za bezinteresowną służbę na rzecz narodu ukraińskiego.

Zgodnie z dekretem nr 1092/2026 tytuł Bohatera Ukrainy przyznano pośmiertnie porucznikowi Zacharowi Kwasnemu.

Zgodnie z dekretem nr 1093/2026 tytuł Bohatera Ukrainy przyznano pośmiertnie młodszemu sierżantowi Romanowi Szymańskiemu.

Wiadomo, że dowódcą plutonu inżynieryjno--saperowego 70. Centrum Wsparcia Inżynieryjnego Sił Zbrojnych Ukrainy Zachar Kwasny oraz młodszy sierżant 70. Centrum Wsparcia Inżynieryjnego Sił Zbrojnych Ukrainy Roman Szymański zginęli 25 lutego 2022 roku.

W oddział inżynierii przeszkód wykonywał zadanie polegające na wysadzeniu mostu w rejonie Irpienia. Następnie ukraińscy żołnierze zostali zaatakowani przez wojska Federacji Rosyjskiej. Kiedy cała grupa oddaliła się od mostu, 22-letni Zachar Kwasny i 37-letni Roman Szymański pozostali na stanowisku wybuchowym. Obaj wykonali zadanie bojowe, płacąc za to własnym życiem.

Ciało Zachara Kwasnego ukraińskie wojsko odnalazło podczas walk o wyzwolenie Gostomela, a krewni – 6 marca 2022 roku w jednej z kostnic w Kijowie. Ciało Romana Szymanskiego odnaleziono 2 marca 2022 roku.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie nadał tytuł Bohatera Ukrainy majorowi Maratowi Mambetowowi, który był dowódcą oddziału 40. brygady lotnictwa taktycznego „Widmo Kijowa”.

Prezydent nadał tytuł Bohatera Ukrainy pułkownikowi Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Romanowi Palamarowi z obwodu tarnopolskiego, który zginął podczas wykonywania zadania bojowego. Żołnierz ewakuował rannych bojowników z pola bitwy, kiedy zginął.

Na stronie internetowej Prezydenta Ukrainy zarejestrowano petycję z apelem o nadanie tytułu Bohatera Ukrainy wraz z wręczeniem orderu „Złota Gwiazda” (pośmiertnie) działaczowi społecznemu i politycznemu, żołnierzowi, współzałożycielowi UNA-UNSO oraz byłemu więźniowi politycznemu Kremla Mykołajowi Karpiukowi.











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