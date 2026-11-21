Zelenski poinformował, że kolejny etap rozmów może odbyć się przed Bożym Narodzeniem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że kolejna runda rozmów odbędzie się przed Bożym Narodzeniem. Głowa państwa liczy, że strony będą w stanie kontynuować proces negocjacyjny do tego czasu.
Odpowiadając na pytanie, kiedy można spodziewać się kolejnej rundy rozmów w formacie Ukraina–Europa–USA–Rosja, Zełenski powiedział: „Nasi doradcy ds. bezpieczeństwa będą mieli szereg spotkań, być może w formie wideokonferencji, a może jeszcze osobiście, aby przygotować agendę, czyli treść spotkania, oraz opracować oczekiwany wynik tego spotkania”.
Według prezydenta podczas rozmów w Berlinie 19 listopada strona amerykańska zaproponowała przeprowadzenie negocjacji przed Bożym Narodzeniem. „Zapytali, co o tym sądzę. Odpowiedziałem im: »Przed Bożym Narodzeniem, bez wątpienia. Możemy nawet wcześniej. Zróbmy to wcześniej”. Im szybciej uda nam się osiągnąć jakiś rezultat, tym lepiej. Ocalimy ludzi” – podkreślił Zełenski.
O tym poinformował głowa państwa podczas rozmowy z dziennikarzami na czacie, jak przekazuje korespondent Ukrinformu.
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W Berlinie odbędą się nowe rozmowy pokojowe z udziałem przedstawicieli USA – powiedział Zełenski.