Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że kolejna runda rozmów odbędzie się przed Bożym Narodzeniem. Głowa państwa liczy, że strony będą w stanie kontynuować proces negocjacyjny do tego czasu.

Odpowiadając na pytanie, kiedy można spodziewać się kolejnej rundy rozmów w formacie Ukraina–Europa–USA–Rosja, Zełenski powiedział: „Nasi doradcy ds. bezpieczeństwa będą mieli szereg spotkań, być może w formie wideokonferencji, a może jeszcze osobiście, aby przygotować agendę, czyli treść spotkania, oraz opracować oczekiwany wynik tego spotkania”.

Według prezydenta podczas rozmów w Berlinie 19 listopada strona amerykańska zaproponowała przeprowadzenie negocjacji przed Bożym Narodzeniem. „Zapytali, co o tym sądzę. Odpowiedziałem im: »Przed Bożym Narodzeniem, bez wątpienia. Możemy nawet wcześniej. Zróbmy to wcześniej”. Im szybciej uda nam się osiągnąć jakiś rezultat, tym lepiej. Ocalimy ludzi” – podkreślił Zełenski.

O tym poinformował głowa państwa podczas rozmowy z dziennikarzami na czacie, jak przekazuje korespondent Ukrinformu.

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W Berlinie odbędą się nowe rozmowy pokojowe z udziałem przedstawicieli USA – powiedział Zełenski.

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