Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym duńskiemu muzykowi i prezenterowi telewizyjnemu Benjaminowi Gau opowiedział o reakcji swojej żony Oleny Zełenskiej na szczeniaka rasy amerykański pitbull terrier o imieniuFrey, które latem podarował mu amerykański bokser Terence Crawford.

Według głowy państwa, kiedy przyniósł psa do domu i przekazał go żonie, pierwsza dama zareagowała stanowczym „Nie!”.

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Podczas rozmowy Zełenski pokazał również zdjęcia swoich dwóch psów — Freyi i jej „siostrzyczki” Wiki. Ponieważ zarówno prezydent Ukrainy, jak i prowadzący wywiad są właścicielami pudli, żartobliwie zgodzili się, że to właśnie pudle są najmądrzejszymi i „bardzo niebezpiecznymi” psami.

Źródło: wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego udzielony duńskiemu muzykowi i prezenterowi telewizyjnemu Benjaminowi Gavu.

25 sierpnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał od amerykańskiego boksera Terence’a Crawforda wyjątkowy prezent — szczeniaka rasy amerykański pitbull terrier o imieniu Freya. Imię szczeniaka nawiązuje do przyszłego ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej FREYJA, który obecnie znajduje się w fazie opracowywania.

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