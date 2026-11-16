Zelenski wyjaśnił, o jaką pomoc wojskową Ukraina będzie się ubiegać podczas spotkania w Ramsteinie

Podczas jutrzejszego posiedzenia „Ramstein” Ukraina przedstawi partnerom kluczowe potrzeby związane ze wzmocnieniem obronności. W szczególności mowa będzie o myśliwcach przechwytujących do obrony przeciwlotniczej, amunicji dla lotnictwa bojowego oraz dodatkowym finansowaniu.

Ponadto uczestnicy spotkania omówią produkcję dronów oraz realizację wspólnych projektów obronnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opowiedział o przygotowaniach do spotkania i podkreślił, że główny nacisk zostanie położony na zapewnienie ukraińskiej obronie przeciwlotniczej myśliwców przechwytujących oraz niezbędnej amunicji dla lotnictwa bojowego. Ponadto Ukraina poruszy kwestię dodatkowego finansowania.

„Przygotowujemy się do jutrzejszego spotkania grupy kontaktowej ds. obrony w formacie „Ramstein” – minister obrony Jewhenij Chmara przedstawi nasze potrzeby i kluczowe priorytety we współpracy. Oczywiście skupiamy się na samolotach przechwytujących dla obrony przeciwlotniczej oraz na zaopatrzeniu ukraińskiego lotnictwa bojowego w amunicję. Istnieje perspektywa zwiększenia produkcji dronów dla naszych Sił Obronnych. Będziemy rozmawiać o dodatkowym finansowaniu” – poinformował Zełenski.

Według prezydenta potrzebny jest również większy impuls do wspólnej produkcji z partnerami. Tempo naszych działań musi wzrosnąć, a każdy dzień powinien przynosić rezultaty zarówno Ukrainie, jak i partnerom.

„Liczę na merytoryczne spotkanie. Minister obrony złożył również sprawozdanie dotyczące realizacji planu sankcji dalekosiężnych: nasze ukraińskie działania dyplomatyczne osiągają wyznaczone cele. Zatwierdziłem nowe operacje. Chwała Ukrainie!”, – podsumował głowa państwa.

Głowa państwa poinformowała o tym w telegramie.

Przypomnijmy, że kolejne posiedzenie w Ramsteinie zaplanowano na listopad 2026 roku.

Wcześniej informowaliśmy, że w Berlinie rozpoczęło się 34. spotkanie „Ramstein” poświęcone wsparciu dla Ukrainy.

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