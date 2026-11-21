Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podejmie decyzję w sprawie kandydatury nowego ambasadora Ukrainy w USA po otrzymaniu ostatecznego sprawozdania z pracy ukraińskich dyplomatów w różnych krajach. Jednocześnie głowa państwa wymieniła już kilku potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

Wśród rozważanych opcji znajduje się między innymi doświadczony wojskowy, który dobrze posługuje się językiem angielskim.

Na pytanie o ewentualny powrót Oksany Markarowej na stanowisko ambasadora w USA prezydent odpowiedział, że jej kwalifikacje na to pozwalają. „Jej poziom jest wystarczający, może być” – powiedział Zełenski.

Oprócz Markarowej prezydent wymienił Julię Swyrydenko, Siergieja Kyslicę, Dmytro Kulebę, Pawła Klimkina oraz ministra spraw zagranicznych Andrieja Sybigę. Zełenski zasugerował również, że stanowisko to mógłby objąć doświadczony wojskowy z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Prezydent nie podał terminu mianowania. Według niego zmiany kadrowe są możliwe również w ambasadach Ukrainy w innych kluczowych krajach.

Zelenski powiedział o tym podczas rozmowy z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że Zełenski podał warunek mianowania nowego ambasadora w USA.

Wcześniej informowaliśmy również, że Zełenski podał nazwiska kandydatów na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA

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